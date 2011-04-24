هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قم انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان قم در این جلسه قبل از آغاز رأی‌گیری بر اهمیت و جایگاه اتاق بازرگانی اشاره کرد و اظهار داشت: اتاق بازرگانی به عنوان مهم‌ترین مرجع بخش اقتصادی همواره اهمیت ویژه‌ای برای اقتصاد کشور داشته است به ویژه در این مقطع زمانی که سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است اهیمت و نقش بخش خصوصی بارز‌تر از گذشته است.



رضا محمدبیگی، هفتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قم را انتخابی پرشور و در ‌‌نهایت صحت و سلامت توصیف کرد و افزود: در روز انتخابات به لطف و یاری خداوند با حضور و درایت هیئت نظارت و استقبال بی‌سابقه فعالان اقتصادی استان در دو بخش صنعت و بازرگانی انتخابات بسیار خوبی برگزار شد و خوشبختانه هیچ شکایتی از روند برگزاری انتخابات نداشته‌ایم.



وی با بیان اینکه ۱۵ نفرمنتخب این دوره به عنوان نمایندگان تشکل اقتصادی وظیفه خطیری را برعهده دارند، افزود: امروز شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که میدان داری اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شده است و فعالان اقتصادی باید این فرصت را مغتنم شمرده و با اتحاد و همدلی با یکدیگر این فرصت را از دست ندهند.



در این جلسه پس از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان، آقایان: ابوالفضل خاکی با ۱۵رأی به سمت رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان، غلامحسین اله یاری با ۱۵راأی به سمت نایب رئیس اول، حسن آقاجانی با ۱۵رأی به سمت نایب رئیس دوم، علیرضا راد با ۱۵رأی به سمت خزانه دار و محمدجوادمقدم با ۱۵رأی به سمت منشی برگزیده شدند.



در پایان این انتخابات رضامحمدبیگی (رئیس اسبق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قم) ضمن تبریک، اظهار امیدواری کرد: مجموعه هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان منتخب هفتمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن استان بتوانند در مسئولیت خویش به آنگونه که شایسته اتاق بازرگانی است و به نحو احسن با تفاهم و اتحاد در راستای تعالی هرچه بهتر اقتصاد استان و کشور انجام وظیفه نمایند.

