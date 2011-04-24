به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش ظهر یکشنبه در دیدار گروهی از دانش آموزان مشهد، گفت: دانش آموزان امروز که رهبران و مدیران آینده هستند، خیلی زودتر از آنچه که توقع داشتیم توانستند به رشد سیاسی برسند و همبستگی آنها باعث ایجاد یک جبهه قدرتمند انقلابی مرکب از دانش آموزان در اقصی نقاط جهان خواهد شد.

وی افزود: حرکت دانش آموزان خراسان رضوی همبستگی با دانش آموزان خاورمیانه است و این موج بیداری مرگ دیکتاتوری های منطقه را سرعت می بخشد.

وی تصریح کرد: این گونه حرکت هایی که رخ داده در صورتی که هماهنگ باشند، خودش می تواند موجی از آگاهی بخشی را به دانش آموزان منطقه نشان بدهد و باعث ارتقاء سطح آگاهی های نوجوانان و جوانان در رابطه با ماهیت حکومت های ضد مردمی باشد.

وی خاطر نشان کرد: از آنجایی که جهان از طریق رسانه های گروهی به یک دهکده کوچک تبدیل شده و پیام ها از طریق یک نقطه به نقطه دیگر جهان به سرعت انتقال پیدا می کند، همبستگی دانش آموزان را به نماد قدرت به جهانیان نمایش می دهد.

آرین منش این گونه حرکت های مردمی را که از بدنه مردم و دانش آموزان در حال شکل گیری است را ستود و بیان کرد: دولت ها، احزاب آزادیخواه، دولت مردان و رسانه های گروهی هم باید از این گونه حرکت ها حمایت کنند.