بیان علائم ظهور با برداشت شخصی ممکن نیست/ برخورد با فعالیتهای خودسرانه

محمدتقی رهبر: دین اینطور نیست که چند نفر دور هم جمع شوند و ببرند و بدوزند

حجت الاسلام محمدتقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با رد مستند "ظهور بسیار نزدیک است"، اینگونه مطالب را بی اعتبار دانست و گفت: این مسائل یا از روی غرض و یا از جهالت ناشی می شود که هر دو خطرناک است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به واکنش علما و مراجع و نیز قوه قضائیه نسبت به انتشار مطالب غیرموثق در امر ظهور، تولید و توزیع این مستند را مشکوک خواند و افزود: احتمال می دهیم دستهایی در کار باشد. دین اینطور نیست که چند نفر دور هم جمع شوند و ببرند و بدوزند آن هم برای مسئله مهمی به نام "مهدویت" در حالیکه مراکز معتبری مثل مرکز مطالعات مهدویت در قم و اصفهان و یا جاهای دیگر داریم که به صورت صحیح کار می کنند.

وی تصریح کرد: شاید پاره ای اخبار و روایاتی که به دست ما رسیده درست باشد اما تطبیق آن با اشخاص و با زمان و با شرایط کنونی و زمان معین کردن ظهور اصلا درست نیست. فکر انتظار در همه وجود دارد اما اینکه برخی از این فکر جهت پیشبرد اهداف خود سوء استفاده می کنند جای سؤال است.



حجت الاسلام رهبر با بیان اینکه برخی از مراکزی که سازندگان این مستند مدعی بهره مندی از محصولات آنها در جهت ساخت این مستند بودند نیز مطالب آن را رد کرده اند، افزود: کارهای جاهلانه به ضرر دین است. نباید مسئله مهم مهدویت را به افکار خرافی آلوده کرد چراکه به اصل اعتقادات مردم لطمه می زند لذا همه علما در مقابل این انحرافات موضع گرفته اند.



عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر برخورد جدی با اشاعه دهندگان مطالب غیرموثق میان مردم تصریح کرد: باید ضمن برخوردهای کلامی، برخورد انتظامی نیز صورت گیرد تا مشخص شود اینگونه مطالب به چه انگیزه ای منتشر می شود و اگر برخورد مناسبی صورت نگیرد ممکن است هر روزی چیزی در بیاید.



حجت الاسلام رهبر بازی با اعتقادات مردم را یکی از دسیسه های دشمن برشمرد و افزود: مسئله مهدویت یکی از اعتقادات راسخ ما است ولی اینگونه نیست که هرکس برای خود آسمان و ریسمانی ببافد و به مردم القا کند. اینگونه کارها برخلاف نص صریح روایات ماست و باید مردم را آگاه کرد و از طرفی باید کارهای مثبت در جهت تبیین مباحث مهدویت صورت گیرد و از سوی رسانه ها مطالب اصیل و معتبر در امر ظهور به مردم ارائه شود تا این مسئله به این اهمیت با تردید مواجه نشود.



حجت الاسلام اختری: بیان علائم ظهور با برداشت شخصی درست نیست



حجت الاسلام حسینعلی اختری عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نماینده مقام معظم رهبری در کمیته همکاری حوزه های علمیه تهران با آموزش و پرورش نیز در گفتگو با مهر، تأکید کرد: انتظار راستین و منتظر بودن که موجب سازندگی است اختصاص به اینکه علائم ظهور چیست؟ ندارد؛ هر انسان متدینی خوب است که همیشه حالت انتظار صحیح داشته باشد یعنی هر فرد مسلمان و معتقد به امام زمان(عج) به گونه ای باشد که هرگاه او را برای همکاری به خدمت دعوت کردند از نظر روحی و اخلاقی و اعتقادی آمادگی داشته باشد.

وی علائم ظهور را به حتمی و غیرحتمی تقسیم کرد و افزود: علائم حتمی علائمی است که همراه ظهور امام زمان(عج) یا یکماه به ظهور اتفاق می افتد مثل شنیدن صدایی از آسمان که ندا می دهد مهدی ظهور کرد، وقوع کسوف و خسوف در یکماه و علائم دیگر.



وی تصریح کرد: اکثر علائم غیرحتمی اتفاق افتاده است مانند رواج گناه، زیاد شدن روابط نامشروع، ملبس شدن مردان به لباس زنانه و بالعکس و... که این گونه از مسائل را ما در جامعه جهانی می بینیم و هرکدام که نشده است اسمش با خودش است یعنی"علائم غیرحتمی". ممکن است که شرایطی پیش آید که آن علائم آشکار شود و یا خیر.



حجت الاسلام اختری با انتقاد از تطبیق دادن برخی از علائم ظهور به برخی از شخصیتها و حوادث جهانی بر اساس برداشتهای شخصی، تصریح کرد: به هیچ شکل نباید مورد خاص این علائم را مشخص کنیم و این مصادیق را نباید با روایات کلی مشخص کنیم چون ما از ریزه کاری های مطالب آگاه نیستیم. این روایات بیش از هزار سال پیش به دست ما رسیده و ممکن است همه ریزه کاری های آن به ما نرسیده باشد؛ اگر مصادیق را بر اساس دریافتهای خود مشخص کنیم ممکن است به خاطر یک ویژگی که ما متوجه نشده ایم با آن مورد خاص سرانجام تطبیق نکند و این بهانه ای برای تبلیغات بیگانگان علیه طرفداران حضرت مهدی شود.



وی با بیان اینکه موعودگرایی باید بر اساس استدلال باشد، از تحریک احساسات در بحث ظهور انتقاد کرد و گفت: آیات و روایات زیادی در مورد ظهور داریم و خداوند در سوره صف می فرماید که خداوند وعده داده است که این دین را جهانی کند یا در ابتدای سوره قصص می فرماید ما می خواهیم بر مستضعفین منت گذاشته و آنها را ائمه و پیشوایان جهانی کنیم که این مسائل هنوز محقق نشده و وقتی مسئله ای هنوز محقق نشده ما چگونه می توانیم اظهار نظر کنیم اما از آنجایی که تخلفی در وعده الهی نیست قطعا این وعده الهی محقق خواهد شد که زمان تحقق آن در نزد خداوند است.



رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع): کسی حق ندارد برای ظهور وقت تعیین کند/ بهانه دست دشمنان ندهیم



حجت الاسلام محمدحسن اختری رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع) نیز گفت: اصل مسلم اعتقادات شیعه در مسئله ظهور این است که زمان ظهور مشخص نیست و هیچکس حق ندارد برای ظهور وقت تعیین کند و در روایات از ائمه معصومین(ع) نیز آمده است که "کذب الوقاتون".



رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع) تأکید کرد: اصل انتظار در مذهب تشیع به عنوان یک اصل سازنده و پویا از جایگاه والایی برخوردار است اما یکی از رفتارهای زشت این است که برخی تعبیرها و تفسیرهای شخصی را از علائم ظهور بیان می کنند که این موجب سستی اعتقادات دینی مردم می شود.



وی در عین حال یادآور شد: البته همیشه مسائلی در جهان اتفاق می افتد و این خیزش اخیر در جهان اسلام یکی از وقایع مهم و بسیار ارزنده است و ما امیدواریم که این حرکت به آن عظمت و خیزش عمومی جهانی بینجامد اما اگر کسی بیاید بگوید که این خیزش حتما همان است این اشتباه است و چنین تفسیری از وقایع با اساس قرآن و مکتب تشیع مغایرت دارد و این درست نیست.



حجت الاسلام اختری در پایان تأکید کرد: اشاعه چنین تفاسیر و تطبیق علائم ظهور هم باعث سستی عقاید مردم معتقد می شود و هم موجب انحراف افراد ضعیف الایمان می شود و علاوه بر آن، بیان اینگونه تعبیرها ابزاری در دست دشمنان برای مقابله با دین و مذهب ما می شود همچنین افرادی این مسائل را وسیله دغل بازی خود کرده و مردم را به انحراف می کشند مثل مدعیان دروغینی که ما هر از گاهی با آنها مواجه می شویم.

حجت الاسلام ابراهیمی: صحبت درباره امامت با "شاید"ها ممکن نیست



حجت الاسلام حسین ابراهیمی نیز در این باره گفت: مسئله موعود و ظهور بقیةالله الاعظم (عج) و اعتقاد به مهدویت و مصلح جهانی امری است که در تمام ادیان مطرح است اما در هر آیینی به نامی و به نشانی. در آیین مقدس اسلام نام مهدی (س) مشترک بین اعتقادات شیعه و سنی است و هر دو مذهب معتقدند که مهدی می آید و او از نسل نبی و حکومتش جهانی است.



رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با تأکید بر ضرورت بهره گیری از منابع معتبر برای سخن گفتن از ظهور حضرت مهدی(عج) و پرهیز از اشاعه مطالب غیرموثق یادآور شد: دین اسلام شامل سه بخش معارف(عقاید)، احوال(اخلاق) و احکام است. ما در عقاید به عدم تقلید توصیه شده ایم عقاید را باید با استدلال به دست آوریم که بحث نبوت و امامت هم شامل عقاید است و کسی که می خواهد در مورد عقاید اظهار نظر کند باید پشتوانه قوی داشته باشد و با ای کاش و شاید نمی توان درباره امامت سخن گفت. امامت حجت الهی است و شوخی نیست که کسی در مورد امامت بدون پشتوانه قوی سخن بگوید.



حجت الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: اشاعه این مطالب غیرموثق مردم را در عقایدشان سست می کند و در اصل ظهور ایجاد تردید می کند یعنی وقتی گفته می شود که ظهور نزدیک است و با استدلالهای تطبیقی آن مسائل واقع نشد، آن وقت برخی در اصل وجود امام زمان(عج) و امر ظهور شک می کنند. البته باید تأکید کرد که وجود و ظهور امام زمان (عج) قطعی و حتمی است و بطور قطع فرزند امام حسن عسکری است اما چه زمانی ظهور می کند این مسئله به اراده و مشیت الهی بستگی دارد.



رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد تأکید کرد: ائمه اطهار ما فرمودند "کذب الوقاتون" دروغگویند آنهایی که وقت تعیین می کنند. در جایی که خود حضرت نمی دانند ما چه می دانیم؟ از هریک از ائمه در مورد زمان ظهور سؤال شده همه این بزرگواران فرمودند بستگی به مشیت الهی دارد و علم آن نزد خداوند است و حتی خود ایشان می فرمایند از خدا فرج مرا بخواهید و ایشان توصیه می فرمایند که برای فرج ما دعا کنید.