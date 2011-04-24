به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، "احمد داوود اوغلو" امروز یکشنبه در استان "کاناکاله" در غرب ترکیه گفت : "باراک اوباما" در اظهارات خود درباره کشتار ارامنه در دوران عثمانی جانبدارانه سخن گفته و به نظر می رسد که به تاریخ تنها از یک زاویه نگاه کرده است.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: از رئیس جمهوری آمریکا می خواهیم تا با مردم ترکیه ابراز همدردی و پیامی را در رابطه با کشتار ارامنه از نگاهی دیگر منتشر کند.

رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ‌ای برخلاف دوران مبارزات انتخاباتی‌اش، برای سومین سال پیاپی از به کار بردن عبارت "نسل‌ کشی" برای این رویداد پرهیز و در عین حال از این رویداد تاریخی به عنوان "حادثه‌ ای هولناک" و یکی از "بدترین شقاوتهای قرن بیستم" یاد کرد.

کشتار ارامنه یکی از اختلافات مهم بین ترکیه و ارمنستان به شمار می رود. این مسئله همچنین سبب شده تا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هنگام انتخابات در این باره جانب احتیاط را در پیش بگیرند. گرچه اوباما در این باره وعده هایی به لابی ارامنه داده بود، اما وی از بیم بر هم خوردن روابط کشورش با ترکیه هنوز نتوانسته در این باره موضعی مشخص و روشن اتخاذ کند.

