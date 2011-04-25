فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کاهش ساعت کاری زنان افزود: این موضوع مصوبه دوره های قبلی مجلس بود که اجرای آن منوط به موافقت مدیر مربوطه بود.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه به دلیل هزینه بر بودن مورد استقبال عمومی زنان قرار نگرفت، گفت: در مجموع استفاده از طرح کاهش ساعت کاری خیلی برای زنان مفید نبود چون در این صورت باید هزینه های ایاب و ذهاب و... را خودشان می پرداختند.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای آیین نامه دورکاری نیزتاکید کرد: براساس برنامه ریزی وزارت کار و معاونت سرمایه گذاری رئیس جمهور و فراهم کردن زمینه اجرا، این آیین نامه با اولویت قرار دادن زنان دارای نوزاد و بیمار به دستگاهها ابلاغ شده است و از این پس زنان می توانند از قانون دورکاری در منزل استفاده کنند.

به گفته وی، با توجه به اینکه این قانون به صورت بخشنامه عمومی و قانونی به دستگاههای مختلف ابلاغ شده است به همین دلیل استفاده از آن خیلی نیازی به موافقت مدیر مربوطه ندارد.

آلیا با اشاره به اینکه استفاده از دورکاری باعث افزایش حقوق کارمندان می شود، افزود: کاهش هزینه های ایاب و ذهاب، هزینه آب و برق و تلفن و ...علاوه بر اینکه موجب صرفه جویی منابع می شود باعث افزایش حقوق نیز خواهد شد.

وی با تاکید براینکه مزایای طرح دورکاری به طور حتم باعث استفاده زیاد زنان از آن می شود، گفت: گزارشهای رسیده نشان می دهد که زمینه اجرای این قانون فراهم است و منعی هم برای استفاده از آن وجود ندارد.