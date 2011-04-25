مالاریا در ایران هنوز یک مشکل بهداشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، یکی از دلایل اصلی مرگ نوزادان بیماریهایی مانند مالاریا است بطوریکه این بیماری عامل مرگ کودکان زیر پنج سال است.
مالاریا یک بیماری انگلی است که از طریق پشه آنوفل از فرد مبتلا به فرد سالم منتقل می شود تب شدید ، لرز و عرق و ضعف از جمله علایم ابتلا به این بیماری است که در صورت مراجعه به موقع به پزشک قابل درمان است. پشه آنوفل معمولاً در مکان هایی با آب و هوای معتدل یافت می شود و در طول شب فعالیت می کند، آبهای راکد از جمله زیستگاههای این پشه محسوب می شود.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که مالاریا هنوز در جهان سالانه 781 هزار نفر قربانی می گیرد که اکثر آنها کودک هستند.
تب، لرز، تعریق فراوان و بزرگ شدن طحال از علایم ابتلا به مالاریا است اما این علایم براساس نوع انگل تا حدودی متفاوت است.
به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، با اقدامات آزمایشی و درمان بهینه، 750 هزار زندگی در دهه گذشته نجات یافته است اما برای رسیدن به هدف به صفر رساندن مرگ و میر به دلیل مالاریا تا سال 2015 باید اقدامات خود را در دو زمینه شدت بخشیم. نخست افزایش اقدامات نجات بخش و مقرون به صرفه که از قبل نتایج موثر به بار آورده و تضمین پوشش بهداشتی برای تمامی مردم در معرض خطر و دوم ارائه آزمایشات بهنگام برای تمامی افرادی که ممکن است مبتلا شده باشند و درمان موثر برای آنانی که ابتلایشان تایید شده است.
ایران مرزهای وسیعی با افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی دارد. این کشورها مانند ایران بیماری مالاریا را کنترل نکردهاند بنابراین افرادی که از این کشورها به ایران سفر میکنند میتوانند مالاریا را به کشورمان منتقل کنند.
این متخصص بیماریهای داخلی و عفونی اضافه کرد: در مرز ایران افرادی که دارای علایم ابتلا به بیماری مالاریا هستند شناسایی و درمان میشوند و این کار نتیجه بسیارخوبی را در زمینه کنترل مالاریا در ایران داشته است.
وحدانی افزود: اگر فردی آلوده به انگل مالاریا در منطقهای وجود نداشته باشد حتی اگر پشه آنوفل در آن منطقه باشد، مالاریا منتقل نمیشود چرا که آنوفل باید فرد مبتلا به مالاریا را نیش بزند تا بتواند این انگل را به فرد دیگری منتقل کند.
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