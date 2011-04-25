مالاریا در ایران هنوز یک مشکل بهداشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، یکی از دلایل اصلی مرگ نوزادان بیماریهایی مانند مالاریا است بطوریکه این بیماری عامل مرگ کودکان زیر پنج سال است.

مالاریا یک بیماری انگلی است که از طریق پشه آنوفل از فرد مبتلا به فرد سالم منتقل می شود تب شدید ، لرز و عرق و ضعف از جمله علایم ابتلا به این بیماری است که در صورت مراجعه به موقع به پزشک قابل درمان است. پشه آنوفل معمولاً در مکان هایی با آب و هوای معتدل یافت می شود و در طول شب فعالیت می کند، آبهای راکد از جمله زیستگاههای این پشه محسوب می شود.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است که مالاریا هنوز در جهان سالانه 781 هزار نفر قربانی می گیرد که اکثر آنها کودک هستند.

تب، لرز، تعریق فراوان و بزرگ ‌شدن طحال از علایم ابتلا به مالاریا است اما این علایم براساس نوع انگل تا حدودی متفاوت است.

به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، با اقدامات آزمایشی و درمان بهینه، 750 هزار زندگی در دهه گذشته نجات یافته است اما برای رسیدن به هدف به صفر رساندن مرگ و میر به دلیل مالاریا تا سال 2015 باید اقدامات خود را در دو زمینه شدت بخشیم. نخست افزایش اقدامات نجات بخش و مقرون به صرفه که از قبل نتایج موثر به بار آورده و تضمین پوشش بهداشتی برای تمامی مردم در معرض خطر و دوم ارائه آزمایشات بهنگام برای تمامی افرادی که ممکن است مبتلا شده باشند و درمان موثر برای آنانی که ابتلایشان تایید شده است.

ایران مرزهای وسیعی با افغانستان، پاکستان و کشورهای عربی دارد. این کشورها مانند ایران بیماری مالاریا را کنترل نکرده‌اند بنابراین افرادی که از این کشورها به ایران سفر می‌کنند می‌توانند مالاریا را به کشورمان منتقل کنند.

دکتر محمدمهدی گویا ، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت از مالاریا به عنوان بیماری مشترک کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان نام برد و گفت: این بیماری هنوز از مشکلات بهداشتی این سه کشور است.

این در حالی است که دکتر پرویز وحدانی، متخصص بیماریهای داخلی و عفونی گفت: در زمینه کنترل مالاریا در استانهایی مانند هرمزگان، زاهدان و کرمان باید دقت بیشتری شود چرا که آمار مبتلایان به مالاریا در این استانها بیش از سایر مناطق کشور است.

این متخصص بیماریهای داخلی و عفونی اضافه کرد: در مرز ایران افرادی که دارای علایم ابتلا به بیماری مالاریا هستند شناسایی و درمان می‌شوند و این کار نتیجه بسیارخوبی را در زمینه کنترل مالاریا در ایران داشته است.

وحدانی افزود: اگر فردی آلوده به انگل مالاریا در منطقه‌ای وجود نداشته باشد حتی اگر پشه آنوفل در آن منطقه باشد، مالاریا منتقل نمی‌شود چرا که آنوفل باید فرد مبتلا به مالاریا را نیش بزند تا بتواند این انگل را به فرد دیگری منتقل کند.

مدیر گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره وضعیت کنترل مالاریا در جهان اظهار کرد: مالاریا در کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان، آمریکای لاتین و تا حدودی هندوستان به خوبی کنترل نشده است. در این کشورها هم مبتلایان به مالاریا زندگی می‌کنند و هم آنوفل وجود دارد بنابراین این بیماری به راحتی منتقل می‌شود. در این شرایط کشورهای دیگر باید برای کنترل این بیماری به کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ نیافته کمک کنند.

وی افزود: مطالعات خوبی در آمریکای لاتین برای تولید واکسن مالاریا صورت گرفته است چون درحال حاضر واکسنی وجود ندارد که بتوان همه افراد را با آن بر علیه ملاریا واکسینه کرد.

اداره مبارزه با بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اقدامات خوبی را در زمینه کنترل مالاریا در کشورمان انجام داده است و از این نظر یکی از کشورهای برتر خاورمیانه هستیم. این در حالی است که دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت تاکید دارد که "مالاریای فالسیپاروم" تا 3 سال آینده در کشور ریشه کن می شود.