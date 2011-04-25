طرح منشور حقوق بیمار برای نخستین بار در مشهد اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود شبستری در صبح دوشنبه در چهارمین همایش اخلاق حرفه ای در علوم پزشکی با اشاره به اینکه اخلاق حرفه ای در دو بعد اخلاق فردی و سازمانی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در برخی از دانشگاه های کشور پژوهش های بالینی بدون اجازه بیمار انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه، در 10 سال گذشته به بحث اخلاق سازمانی در حیطه سلامت توجه زیادی شده است، گفت: اجرای طرح حاکمیت بالینی و منشورحقوق بیمار از جمله برنامه هایی است که در این راستا به اجرا در می آید.

این مسئول افزود: پزشکان خدمات گسترده ای را به مردم ارائه می دهند اما لازم است بر اساس اخلاق حرفه ای در زمینه جلوگیری از خطاهای پزشکی، حفظ کرامت انسانی و شأن بیماران تلاش بیشتری کنند.

وی اضافه کرد: پزشکان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به همجواری با بارگاه منور امام رضا (ع) باید در بخش اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی که بر بالین بیمار صورت می گیرد، رضایت بیمار را کسب کنند و نتایج تحقیق نیز به اطلاع وی برسانند.

وی در بخش اخلاق سازمانی حوزه سلامت توجه به ابعاد سلامتی روحی، اجتماعی، معنوی و جسمی را مورد تاکید قرار داد.