دستگاههای دولتی 4500 میلیارد تومان صرفه جویی کردند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل آبفای کشور، استاندار و مدیران دستگاهای اجرایی استان مدیرعامل جدید شرکت آبفای شهری قزوین معرفی و منصوب شد.

سید مهدی ثمره هاشمی در این مراسم که در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: سال گذشته دستگاههای اجرایی کشور از محل اجرای این قانون بیش از چهار هزار و500 میلیارد تومان صرفه جویی کردند که امسال پیش بینی می شود این رقم تا هفت هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

وی افزود: یکی از دستاوردهای اجرای این قانون حرکت و الزام مردم به اصلاح الگوی مصرف است و برای نمونه راندمان کشاورزی حدود30 درصد است و 70 درصد آب در این بخش هدر می رود که اگر همین میزان فقط صرفه جویی کنیم با هیچ کمبودی مواجه نخواهیم شد.

هاشمی یادآورشد: اگر بخواهیم الگوی دنیا در دهه های آینده باشیم باید رهنمودهای مقام معظم رهبری را اجرایی کنیم و با تلاش و کار و مدیریت بهینه به اهداف تعیین شده دست یابیم.

وی افزود: متاسفانه میزان مصرف در کشور ما در بسیاری از بخشها مانند آب، برق، گاز، نان، موادغذایی، سوخت بالاست و باید همه مصارف را اصلاح کنیم تا در آینده دچار مشکل نشویم.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی که دشمن در میدان اقتصاد وارد میدان شده و هجمه سنگینی را علیه ما آغاز کرده باید خارج از کار اداری و جهادگونه وارد صحنه شویم و با تلاش شبانه روزی برای خدمت به کشور گام برداریم.

ثمره هاشمی خاطرنشان کرد: با تلاش مستمر باید فرهنگ مصرف بهینه در میان آحاد جامعه نهادینه شود تا به اهداف بلند مدت نظام دست یابیم.

این مسئول گفت: عنوان سال جهاد اقتصادی به این مفهوم نیست که بیانات رهبری را قاب کنیم و روی دیوار بزنیم بلکه باید کار اجرایی کرده و در این مسیر برنامه ریزی و حرکت کنیم تا منویات رهبری محقق شود.

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور اظهارداشت: کاهش هزینه های اجرای طرحها، افزایش سرعت و شفاف سازی امور از راهکارهای عملی تحقق جهاد اقتصادی است.