درآمد در خراسان جنوبی تنها 25 درصد هزینه ها را جبران کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مجید امینی ظهر یکشنبه در نشست خبری، اظهار داشت: از 251 میلیارد تومان سر جمع اعتبارات هزینه ای و عمرانی سال گذشته استان 216 میلیارد تومان اختصاص یافته که این مبلغ جدا از اعتبارات ملی است.

وی با بیان اینکه اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان در سال گذشته 118 میلیارد و 797 میلیون و 600 هزار تومان بوده است، اضافه کرد: اعتبارات طرح های ملی استانی شده نیز 27 میلیارد و 136 میلیون و 700 هزار تومان بوده است.

به گفته وی پنج میلیارد و 775 میلیون و 600 هزار تومان اعتبارات خاص ارتقای شاخص های فرهنگی کشور در بخش عمرانی، دو میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با عنوان زیرساخت های مسکن مهر، 15 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با عنوان خشکسالی و یک میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبارات مازاد بر درآمد استان در سال گذشته اختصاص یافته است.

امینی از اختصاص دو میلیارد و 70 میلیون تومان اعتبارات کمک به اجرای طرح هادی روستایی، اختصاص یک میلیارد و 588 میلیون و 300 هزار تومان برای تامین آب آشامیدنی روستاها و یک میلیارد تومان برای توسعه روستایی خبر داد و گفت: سال گذشته در راستای پرداخت به شهرداری ها و قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز 520 میلیون تومان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه 827 طرح با این اعتبارات در حال اجرا است، تصریح کرد: 80.77 درصد اعتبارات معادل 216 میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در بخش اعتبارات هزینه ای جاری نیز 69 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: از این میزان یک میلیارد و 989 میلیون و 500 هزار تومان اعتبارت فرهنگی در این بخش اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه اولویت هزینه های جاری استان در سال گذشته پرداخت پاداش پایان خدمت 145 بازنشسته بوده که در این بخش سه میلیارد تومان هزینه شده است، بیان داشت: مابقی اعتبارات هزینه ای استان برای امورات جاری دستگاه ها از جمله پرداخت حقوق پرسنل، سوخت، اضافه کاری، کمک های رفاهی، تجهیزات و ... هزینه شده است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در استان حدود 210 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، افزود: درآمد حاصل شده در سال گذشته معادل 57 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است که این مبلغ توانسته تنها 25 درصد هزینه ها را جبران کند.

امینی اعتبارات فرهنگی پیش بینی شده سال گذشته را نیز 17 میلیارد و 757 میلیون تومان ذکرد کرد و یاداور شد: 30 درصد این اعتبارات معادل پنج میلیارد و 200 میلیون تومان در استان اختصاص یافته که از این میزان نیز سه میلیارد و 300 میلیون تومان در بخش تملک دارایی بوده است.