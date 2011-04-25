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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۹

با انتشار بیانیه ای؛

ترکیه بر ثبات و اصلاحات در سوریه تاکید کرد

ترکیه بر ثبات و اصلاحات در سوریه تاکید کرد

وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای از ناآرامی ها در سوریه ابراز نگرانی کرد و خواستار به کارگیری شیوه ای درست در حل این بحران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه خود "نگرانی و اندوه عمیق" خود را از کشته شدن تعدادی از مردم طی تحولات اخیر در سویه ابراز داشت.

در این بیانیه آمده است: ترکیه اهمیت فراوانی برای ثبات سوریه و همین طور آینده و رونق مردم این کشور قائل است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ترکیه از مقام های سوریه می خواهد تا در چنین دوره ی حساسی با حس مشترک عمل کنند و از کاربرد و اعمال زور خودداری کند و شیوه درستی را طی دوران اعتراضات عمومی برگزینند تا اصلاحات از زوال و فساد حفظ کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: با این تدابیر سوریه باید روند اصلاحات را در کوتاه ترین مدت کامل کند و بدون اتلاف زمان این اصلاحات را به منصه اجرا گذاشته و هر چه سریعتر صلح را در جامعه تضمین کند. 

کد مطلب 1296453

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