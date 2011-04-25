کشتی ورزش اول ایران است و باید حمایت شود/ کاری به فوتبال ندارم!

محمد علی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی گیران جوان کشورمان پشتوانه تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد هستند و کسب تجربه در میادین ورزشی، سبب می شود تیم های ملی با قدرت بیشتری در عرصه های مهم بین المللی حضور یابند.

دارنده مدال طلای جهان ادامه داد: هدف ما سرمایه گذاری بیشتر روی جوانان است زیرا نوجوانان و جوانان آینده سازان تیم های ملی هستند.

دارنده مدال نقره جهان تصریح کرد: البته برای این امر با مشکلاتی نظیر نبود بودجه کافی و امکانات مناسب از جمله خوابگاه روبرو هستیم و این کار ما را مشکل می کند.

مدیر تیم های ملی کشتی در مورد حضور برخی کشتی گیران در کشورهای خارجی اظهار داشت: اختصاص پاداش و تشویق های کافی توسط سازمانهای مرتبط سبب می شود کشتی گیران کشورمان برای سفر به کشورهای خارجی تمایل کمتری داشته باشند.

دارنده مدال برنز المپیک 1964 تصریح کرد: همه از کشتی در رقابتهای المپیک انتظار مدال آوری دارند اما کشتی برای موفقیت در این رویداد نیاز به امکانات و بودجه خاص و ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: در سفری که بتازگی به کشور آذربایجان داشتم شاهد بودم که دلیل رشد اصلی کشتی این کشور در سالهای اخیر توجه ویژه به کشتی از سوی مسئولان این کشور و سرمایه گذاری بسیار زیاد و ویژه و استفاده از تمامی امکانات برای موفقیت است.

رئیس پیشین فدراسیون کشتی در پایان خاطرنشان کرد: من به شخصه کاری به این موضوع ندارم که فلان مربی چقدر در رشته خاص دریافت می کند فقط انتظار دارم از رشته های مدال آور در المپیک حمایت ویژه شود و بار دیگر تاکید می کنم کشتی ورزش اول ایران است.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در چند روز گذشته در پاسخ به انتقادات محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نسبت به تبعیض های موجود گفته بود فوتبال ورزش اول ایران است که این موضوع حساسیت های جامعه کشتی را بر انگیخت.