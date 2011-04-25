مرکز گسترش سال 89 هیچ موفقیت جهانی برای سینمای ایران نداشت

محمد اطبایی در این ارتباط به خبرنگار مهرگفت: اندک توجه شما به حوزه حضور سینمای ایران در بازار کن قابل قدردانی است. این بخش حوزه بسیار مهمی است اما متاسفانه از طرف مسئولین سیاسی اراده قطعی و روشنی در این ارتباط وجود ندارد و نه اینکه مسئولین سینمایی نیز اهداف مشخص و تعین کننده ای در این باره اعلام کرده اند.

وی افزود: جامع اصناف سینمای ایران (خانه سینما) نیز برنامه ای در این ارتباط ندارد قدم مهمی برنداشته است. اما نهادهای دولتی با بودجه های عمومی در یک رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی فعالیت می کنند. درصورتیکه بودجه های آنها چندین برابر بخش های مستقل و خصوصی است.

مدیر موسسه مستقل های ایرانی ادامه داد: با کمال تاسف در بخش خصوصی فقط دو تا سه شرکت فعالیت می کنند. آنها با بضاعت کمی که در اختیار دارند بخش عمده ای از پخش بین المللی این آثار را به لحاظ فرهنگی و اقتصادی به دوش می کشند. شرایط مساعد نیست، رقایت به دلیل حجم تولید بالاست، همچنین ایران در شرایط تحریم قرار دارد که این موضوع بر شرایط فرهنگی نیز تاثیر گذاشته است.

وی در ادامه بیان کرد: شرایط مناسب در داخل و خارج از کشور در بخش عرضه و بازاریابی وجود ندارد. شما باید حتماً‌ تحقیقات گسترده‌ای در این ارتباط انجام دهید. تهیه کنندگان و پخش کنندگانی از سینمای ایران زیر چتر بنیاد سینمایی فارابی که در جشنواره کن حضور دارد بدون اینکه در این زمینه فعالیت و یا تخصصی داشته باشند غرفه می‌گیرند اما باید به نتیجه این کار نیز فکر کنیم.

مهتاب کرامتی و علی مصفا در نمایی از "چیزهایی هست که نمی‌دانی"

این کارشناس سینما افزود: جالب است کسانی که در این حوزه هیچ نوعی تخصصی ندارند خود را صاحب نظر و منتقد می‌دانند افرادی که یک بار در خارج در هیچ جشنواره‌ای شرکت نکرده‌اند درباره بازار کن و حضور بین‌المللی فیلمهای ایرانی صحبت می‌کنند.

اطبایی ادامه داد: ‌در حال حاضر بر روی سایت بازار کن تنها نام پنج شرکت ایرانی ثبت شده است که از میان آنها می‌توان به بنیاد سینمایی فارابی، صدا و سیما، موسسه رسانه‌های تصویری، موسسه بین‌المللی رسانه شهرزاد و شرکت مستقل‌های ایرانی اشاره کرد. البته زیر چتر بنیاد سینمایی فارابی غرفه‌هایی مربوط به چندین تهیه کننده یا پخش کننده‌، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و حوزه هنری حضور دارند.

وی درباره حضور برخی تهیه کنندگان در بازار جشنواره فیلم کن عنوان کرد: ‌دو سال است که برخی تهیه کنندگان غرفه‌ای را در بازار جشنواره کن در اختیار می‌گیرند و نام فیلم‌های ایرانی را که برای پخش در اختیار دارند را به زبان انگلیسی در یک کتابچه معرفی می‌کنند و عنوان موسسه و شماره خود را هم در آن منتشر می‌کنند. آنها معتقدند با این کار فقط می‌خواهند اطلاع رسانی کنند اما متاسفانه این پخش کننده‌ها نمی‌دانند که حتی بازار بین‌المللی به چه معنی است و چه کارکردی دارد.

اطبایی تاکید کرد: ‌وقتی بدنه سینمای ایران چنین نگاهی دارد و اطلاعات درستی در این زمینه ندارد نمی توان انتظار زیادی داشت. کارگردانی در جشنواره‌ای حضور می‌یابد و پس از آن تحلیل و نقدهایی می‌کند که جای تعجب دارد ما در حوزه بازار و حضورهای بین‌المللی احتیاج به یک شوک و انقلاب بزرگ داریم.

این کارشناس حوزه توزیع فیلم با اشاره به حضور رسانه‌ها در این رویداد عنوان کرد: چندین رویداد و جشنواره مهم در طول سال در جهان برگزار می‌شود که رسانه‌ها همیشه قبل و پس از این جشنواره‌ها مصاحبه‌های خود را آغاز می‌کنند اما مهم این است که باید در این زمینه تحلیل صورت گیرد و نتیجه این حضورها مورد بررسی قرار گیرد. باید متوجه شویم این بودجه‌های دولتی چگونه هزینه می‌شوند و بازدهی آنها چه بوده است.

وی درباره حضور مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در بازار بین‌المللی فیلم کن گفت: رسانه‌ها وظیفه دارند چنین مسائلی را به چالش بکشند. آنها باید بدانند که کارنامه سال 89 مرکز گسترش در بخش بین‌الملل چه بوده است این مرکز به اندازه‌ای در بخش بین‌الملل ضعیف عمل کرده که حتی کارنامه سال‌های 87 و 88 را یکی کرده و به عنوان یک کارنامه یک ساله ارائه کرده است. باورتان نمی‌شود این مرکز هیچ موفقیت بین‌المللی در سال 89 نداشته است.

اطبایی افزود: فیلم‌های "چیزهایی هست که نمی دانی"، "لطفاً مزاحم نشوید" و "فصل باران‌های موسمی" ‌برای پخش بین‌الملل در اختیار من بودند و شما شاهد موفقیت‌های آنها در جشنواره‌های مختلف بودید اما فیلم "دیگری" برای پخش در دست مرکز گسترش قرار داشت اما تمام حضورهای بین‌المللی خود را مدیون کارگردان فیلم است. چرا که خود شخصاً تمام این مسائل را پیگیری کرد. این سئوال‌هایی است که باید مدیران پاسخگو باشند. فیلم‌هایی همچون "پرسه در مه" و یا حتی "بدرود بغداد" که در اختیار مرکز بودند به چه سرنوشتی دچار شدند.

وی خاطرنشان کرد: اینکه من به عنوان مدیر شرکت فیلم های خودم را در جشنواره کن معرفی کنم و بعدها در مصاحبه‌هایی درباره موفقیت‌ های آنها صحبت کنم مشکلی را برطرف نمی‌کند . شما باید به دنبال این موضوع بروید که بخش‌های خصوصی چقدر هزینه می‌کنند با وجود تمام مشکلاتی که وجود دارد در این بازارها حضور دارند.

اطبایی ادامه داد: جالب است بدانید سال گذشته معاونت سینمایی در برنامه سینمایی "هفت" از موفقیت فیلم "طلا و مس" یاد کرد که نمایش آن در جشنواره کن مورد استقبال قرار گرفته است اما عنوان نشد که پخش بین‌المللی این فیلم در اختیار من بوده است و حتی ریالی بابت این موضوع کمک و حمایت نکرده‌اند. معاونت سینمایی هنوز اطلاعاتی در دست ندارد که چه فیلم‌هایی در اختیار چه کسانی است.

وی در پایان تاکید کرد:‌ فیلم‌هایی که نمادهای دولتی در جشنواره کن ارائه و یا نمایش می‌دهند بیشتر جز آثاری است که مورد تایید وزیر و مسئولان بالادستی است. حتی ممکن است این آثار پتانسیل حضور در بازارهای بین‌المللی را نداشته باشد و با این کار جای فیلم دیگری را تنگ کند اما این فیلم ها نمایش داده باشد تا در پایان گزارش‌هایی را برای مسئولین بالادستی نوشته شود تا بودجه‌های سال آینده تامین شود.