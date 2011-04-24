265 زندانی جرائم غیرعمد همدان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ستاد دیه استان همدان در سال گذشته با پیگیری و تلاش مجدانه از تعداد 528 پرونده تشکیل شده 265 پرونده را مختومه کرد.

حجت الاسلام حسینی افزود: تعداد 82 نفر از مددجویان از طریق هدیه 900 میلیون تومانی ریاست جمهوری که از محل مددجویان ویژه تامین شد، از زندان آزاد شدند.

وی با اشاره به اینکه تمام این مبلغ بصورت بلاعوض پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: تعداد 103 نفر نیز از طریق کمک صندوق تامین خسارتهای بدنی با اختصاص اعتباری افزون بر دو میلیارد و 100 میلیون تومان به صورت بلاعوض و 500 میلیون تومان به صورت وام از زندان آزاد شدند.

مدیر عامل ستاد دیه استان همدان اظهار داشت: تعداد 52 نفر نیز با مساعدت و کمک ستاد دیه از محل جشن گلریزان گذشته و با اختصاص مبلغ 93 میلیون و 100 هزار تومان به صورت وام و بلاعوض از زندانهای استان همدان آزاد شده اند.

حجت الاسلام حسینی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 215 زندانی غیرعمد در زندانهای استان همدان تحمل حبس می کنند، گفت: از این تعداد 180نفر با جرائم مالی و 35 نفر با جرائم دیه محبوس هستند.

وی گفت: جوانترین زندانی دیه در استان همدان 17 سال و پیرترین آنان 73 سال سن دارد و از این تعداد دو نفر زندانی زن هستند.