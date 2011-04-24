200 میلیارد ریال برای راه سازی در خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید شاکریان، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در این بخش 547 کیلومتر راه در دست اجرا است که 106 کیلومتر آن در سال گذشته به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: 82 پروژه راه سازی در شبکه راه ‌های بین شهری استان در سال گذشته اجرا شد که بخش هایی از آن به بهره برداری رسیده است.

وی اظهار داشت: این پروژه ها در حوزه های احداث، بهسازی، روکش آسفالت و رفع نقاط حادثه خیز محورهای استان آغاز و در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه هم اکنون احداث 139 کیلومتر راه اصلی آغاز شده که 35 کیلومتر آن به بهره برداری رسیده، افزود: این پروژه ها در سال جاری از محل اعتبارات ملی مبلغ 270 میلیارد ریال و از محل اعتبارات استانی حدود 25 میلیارد ریال اعتبار جذب کرده است.

وی، با اشاره به ترافیک روز افزون محور های استان و افزایش سرعت تردد خودروهای عبوری، ادامه داد: نیاز به ارتقا مشخصات اکثر محورها و تبدیل محورهای فرعی به اصلی و یا بهسازی محور اصلی در اکثر محورهای استان وجود دارد و این اداره بیشتر توان خود را به این بخش معطوف داشته است.

وی همچنین درباره محورهای اصلی و فرعی که نیاز به روکش آسفالت دارند، اظهار داشت: این اداره نسبت به اجرای 260 کیلومتر عملیات روکش اقدام نموده که در سال جاری از محل اعتبارات ملی مبلغ 38 میلیارد ریال و از محل اعتبارات استانی نیز مبلغ 63 میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته است.

وی در رابطه با فعالیت های صورت گرفته جهت رفع نقاط حادثه خیز، اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث چهار تقاطع غیر هم سطح در محورهای کمربندی قوچان و تقاطع غیرهم سطح بر غمد در محور سبزوار اسفراین با پیشرفت فیزیکی 60 درصد و عملیات احداث یک دستگاه تونل به طول 525 متر در محور درگز لطف آباد با 33 درصد پیشرفت فیزیکی هم اکنون در حال اجرا است.

وی افزود: ایمن سازی محور گناباد بیدخت به طول 14 کیلومتر پیشرفت فیزیکی 80 درصد داشته و ایمن سازی سه راهی سرد خانه و سه راهی ارزانه به اتمام رسیده و تاکنون در مجموع مبلغ 64 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه در برداشته است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه های اصلی و فرعی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی اتمام عملیات اجرایی پروژه های نیمه تمام در سال 1390 را اولویت کاری برنامه های این اداره اعلام کرد.