رتبه نخست هرمزگان در صدور پروانه کسب الکترونیکی

عبدالمجید عبدلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از سیاستهای راهبردی وزارت بازرگانی تسهیل ضوابط و مقررات موجود در امر صدور مجوزهای قانونی از جمله پروانه کسب های صادره توسط اتحادیه های صنفی است.

وی افزود: طرح صدور پروانه کسب به صورت الکترونیکی "صاپکا" از طریق شبکه مجازی مطابق با ماده 48 برنامه پنجم توسعه و نیز مطابق با ماده 18 آئین نامه اجرائی صدور پروانه کسب در دستور کار مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیئت عالی نظارت قرار گرفته و سپس به سازمان های بازرگانی سراسر کشور ارسال شد.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان یادآور شد: طبق گزارش ارسالی از وزارت بازرگانی از عملکرد اتحادیه های فعال سراسر کشور در صدور پروانه کسب الکترونیکی و همچنین تعداد درخواستهای ثبت شده در سامانه مذکور بیانگر صدرنشینی هرمزگان در این طرح است.

به گفته وی هرمزگان با تعداد 133 اتحادیه و 62 اتحادیه فعال رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داد که این خود نشان دهنده استقبال اتحادیه ها و متقاضیان فهیم هرمزگانی از این طرح است.

عبدلی زاده با اشاره به بررسی تعداد اتحادیه هایی که نسبت به صدور الکترونیکی پروانه کسب اقدام کرده اند، گفت: به طور متوسط 40 اتحادیه در هر یک از استانهای کشور فعال است که استان هرمزگان در بالای این میانگین قرار دارد.

رئیس سازمان بازرگانی خاطرنشان کرد: یکی از مزیتهای این طرح جلوگیری از 14 بار مراجعه حضوری متقاضیان صدور پروانه کسب به اتحادیه هاست که این مهم، صرفه جویی در وقت، هزینه و کاهش تردد درون شهری را به همراه دارد و با توجه به شتاب دهی به این طرح در استان، امید است تا پایان سال 90 شاهد اجرای رو به رشد و بسیار مناسب آن در هرمزگان بوده و گامی بلند در جهت تحقق دولت الکترونیک برداریم.