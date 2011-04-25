مسجد زاهر مالزی؛ یکی از ده مسجد زیبای جهان با گنبدهای سیاه

این مسجد یکی از معروفترین و متمایزترین شاخصه های معماری ایالت کداح است. مسجد کداح را با مناره های با شکوه و گنبدهای سیاه رنگش، نمونه زیبای معماری مالایی- اسلامی می دانند.

مسجد زاهر مالزی در سال 1912 در محل جنگجویان ایالت کداح ساخته شد که درحال دفاع از این ایالت در مقابل ساکنان صیام در سال 1821 از دنیا رفتند.

معماری این مسجد از مسجد عزیزی در شمال سوماترا الهام گرفته شده است. این مسجد با پنج گنبد اصلی بزرگ به نشانه پنج رکن اصلی اسلام ساخته شده است. گنبد اصلی این مسجد در بخش شمال شرقی ساختمان این مسجد قرار داد.

مسجد زاهر مالزی به طور رسمی روز 15 اکتبر سال 1915 توسط سلطان عبدالحمید حلیم شاه بیست و پنجمین سلطان ایالت کداح افتتاح شد. در نزدیکی این مسجد یک دادگاه و یک مدرسه پیش دبستانی برای کودکان زیر 6 سال واقع شده است.

این مسجددر فضایی به مساحت 11 هزار متر مربع ساخته شده است.

شبستان اصلی آن 62 متر در 62 متر مساحت داشته و ایوانی به ارتفاع 4/2 متر دارد. این مسجد از 4 بخش ویژه مؤذن ها برخوردار است و هر بخش آن به واسطه یک گنبد پوشانده شده است.

این مسجد یکی از بزرگترین و قدیمی ترین مساجد مالزی است و سالانه مراسم مسابقات قرائت قرآن مالزی در آن برگزار می شود.

از مسجد زاهر به عنوان یکی از 10 مسجد زیبای جهان نام برده شده است.