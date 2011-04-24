پایگاههای اینترنتی ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی صرامی عصر یکشنبه در نشست با مدیران رسانه های دیجیتال گلستان افزود: از افرادی که در فضای اینترنتی و رسانه دیجیتال فعالیت می کنند، حمایت های لازم جهت استفاده از تسهیلات مربوطه صورت می گیرد.

وی در ادامه گفت: در آیین نامه توسعه ساماندهی فرهنگ رسانه دیجیتال، ارائه تسهیلات لحاظ شده که در بخش وام و تسهیلات بلاعوض بوده و همچنین خرید آثار مفاخر از دیگر برنامه های حمایتی این مرکز است.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: همچنین حمایت از مراکز رشد آثار و حمایت از تولیدات مرتبط با رسانه دیجیتال یکی دیگر از برنامه ها و سیاست های این مرکز است که در قالب رسانه های برخط (آنلاین) مانند وبلاگ ها و پایگاه های اطلاع رسانی و غیر بر خط (غیرآنلاین) مانند بازی های یارانه ای و نرم افزارهای مورد نیاز، قرار می گیرد.

وی گفت: تمامی رسانه های دیجیتال باید تابعیت از آن را داشته و نرم افزارها تولیدی با هوگرام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بازار ارائه شوند.