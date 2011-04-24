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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

پایگاههای اینترنتی ساماندهی می شوند

پایگاههای اینترنتی ساماندهی می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ساماندهی پایگاه های اینترنتی و استفاده از ظرفیت های لازم با حمایت های این مرکز از دیگر برنامه ها در سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی صرامی عصر یکشنبه در نشست با مدیران رسانه های دیجیتال گلستان افزود: از افرادی که در فضای اینترنتی و رسانه دیجیتال فعالیت می کنند، حمایت های لازم جهت استفاده از تسهیلات مربوطه صورت می گیرد.

وی در ادامه گفت: در آیین نامه توسعه ساماندهی فرهنگ رسانه دیجیتال، ارائه تسهیلات لحاظ شده که در بخش وام و تسهیلات بلاعوض بوده و همچنین خرید آثار مفاخر از دیگر برنامه های حمایتی این مرکز است.

معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: همچنین حمایت از مراکز رشد آثار و حمایت از تولیدات مرتبط با رسانه دیجیتال یکی دیگر از برنامه ها و سیاست های این مرکز است که در قالب رسانه های برخط (آنلاین) مانند وبلاگ ها و پایگاه های اطلاع رسانی و غیر بر خط (غیرآنلاین) مانند بازی های یارانه ای و نرم افزارهای مورد نیاز، قرار می گیرد.

وی گفت: تمامی رسانه های دیجیتال باید تابعیت از آن را داشته و نرم افزارها تولیدی با هوگرام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بازار ارائه شوند.
کد مطلب 1296482

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