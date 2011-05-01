 عزم  دولت در عدم اختصاص آگهی به مطبوعات جدی است 

گفتگو با بیژن مقدم همواره برای خبرنگاران و اهالی رسانه جذاب است. وی که هم اکنون 5 سال است مدیر مسئولی روزنامه جام جم را بر عهده دارد ، از معدود مدیرانی در ایران است که از ابتدای فعالیت حرفه ای با رسانه مرتبط بوده است.
حضور در شورای سیاستگذاری روزنامه رسالت، قائم مقامی و سردبیری خبرگزاری فارس، سخنگویی انجمن روزنامهنگاران مسلمان و عضویت در شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب از سوابق وی است.
بخش اول گفتگوی مشروح به با بیژن مقدم به شرح ذیل است.
بیژن مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه مطبوعات در سال 90 باید چه اولویت هایی را در دستور کار خود قرار دهند،گفت: به طور طبیعی بر اساس یک سنت 19 ساله رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سالها جهت گیری حرکت عمومی مردم و دولت را تعیین می کنند آن شعار به عنوان یکی از سیاستهای اولویت دار مطبوعات و رسانه ها تلقی می شود البته همانگونه که مقام معظم رهبری اشاره نمودند این به مفهوم نادیده گرفتن سایر حوزه ها نیست و نباید از سایر حوزه ها غفلت کرد.
وی افزود:همت و بسیج استعدادهای مدیریتی در سال جهاد اقتصادی خواسته مقام معظم رهبری است و لذا وظیفه مطبوعات و رسانه ها معطوف به این است که خارج از شعار و بحث هایی که جنبه شکلی دارند این موضوع را پیگیری کنند.
مدیر مسئول روزنامه جام جم ادامه داد: البته بخشی ازوظایف رسانه تبیینی است و بخشی دیگر نظارت و پرسشگری از مسئولین است و بنابراین این عنوان اولویت اصلی رسانه ها است.
نظرات رهبر معظم انقلاب چکیده نظریات صاحبنظران در کشورمان است
وی ادامه داد: به دلیل نوع ارتباطات مقام معظم رهبری ، نظرات ایشان در حوزه های اقتصادی ازکارشناسی ترین نظرات است و به روایتی چکیده نظریات صاحبنظران در کشورمان است.
مدیر مسئول روزنامه جام جم افزود: این عناوین فقط یک اسم نیست و حرکت عمومی است و لذا این انتخاب باید واجد تمام ویژگی های کارشناسانه باشد.
این فعال رسانه ای با بیان اینکه ایجاد اختلاف میان قوا از راهبردهای اصلی دشمنان است ، افزود: گاهی دمیدن دراین موضوع حرکت در پازل دشمن است.
وی تاکید کرد: شناخت این حرکت ها از مهمترین راهبردهای رسانه ها است و پس از این شناخت باید در مسیر بهره گیری از امکانات گام برداشت ، البته روشن است که به همه هجمه رسانه ای علیه کشورمان نمی توان پاسخ گفت، اما تجربه نشان داده است که با وجود امکانات کم هم می توان در میدان رسانه ای با دشمن جنگید ، زیرا دشمن نقاط ضعف بسیاری دارد و شناخت آنها می تواند کارساز باشد.
مقدم با بیان اینکه اگر بخواهیم در حوزه رسانه ای پاسخ دهیم باید آمادگی کامل برای مواجهه با دشمن را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: باید در این زمینه نیروی انسانی تربیت کنیم. در سند چشم اندار تعریف شده است که باید در سال 1404 به قدرت اول منطقه تبدیل شویم و در همه ابعاد این موضوع مطرح شده است اما در بخش رسانه سند چشم انداز وضعیت خوبی ندارد.
سخنگوی سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان تاکید کرد: این جنگ نیازمند امکانات است و در حوزه رسانه های مکتوب و مجازی و شنیداری باید به صورت جدی تقویت شویم و به هدفی که در سند چشم انداز تعریف شده است برسیم.
وی ادامه داد: بار اصلی حرکت بیرونی ما مربوط به شبکه های برون مرزی صدا و سیما بوده است که انصافا به خوبی عمل کرده اند. بالاخره از یک زمانی سانسور به اوج خود رسید و هیچ گونه تصاویری از بحرین منعکس نشد و بازداشت و کنترل شدیدی در این اوضاع حاکم بود، اما صدا سیما توانست به خوبی نقش خود را ایفا کند.
مدیر مسئول روزنامه جام جم با بیان اینکه حضور در بحران نیازمند روزنامه نگاران آموزش دیده و توانا است افزود: نیاز است تا فرد خبرنگار به زبان های مختلف آشنا باشد و به انواع روش های ارتباطی شناخت داشته باشد، اما به دلیل اینکه نگاه حرفه ای در رسانه های کشورمان وجود ندارد در بسیاری از صحنه های بین المللی غایب هستیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی رسانه های اصولگرا چه مقدار می توانند در وحدت اصولگرایی نقش داشته باشند؟ رسانه ها ها می توانند هم عامل وحدت باشند و هم تفرقه ایجاد کنند. در حال حاضر رسانه های اصولگرا طیف بندی شده اند جبهه آنها یکی است و زیر یک چتر قرار دارند اما هرگروه نظرات خاص خود را دارد و مسیرخاص خود را ادامه می دهند.
وی تصریح کرد: بنابراین در مرحله اول اعلام می کنند که به دنبال وحدت هستند و در مرحله بعد که جلسات برگزار می شود و اقدامات به سمت عملیاتی شدن می رود و قرار است لیستی تهیه شود و سهمی تعیین شود اینجا است که برخی مباحث اصولگرایانه فراموش می شود . نمونه های این موضوع را در انتخابات گذشته مشاهده کرده ایم که منجر به صدور چند لیست در میان اصولگرایان شد.
مقدم ادامه داد: در هر انتخاباتی اولین اقدامات از نقطه وحدت گرایانه است اما کافی نیست و باید به گونه ای این وحدت صورت بگیرد که تا انتها برقرار باشد و در آستانه انتخابات شاهد لیستهای مختلف نباشیم.
محورهای وحدت میان همه گروههای اصولگرا تنظیم شود
این فعال رسانه ای خاطرنشان کرد: معتقدم باید به سرعت محورهای وحدت میان همه گروههای اصولگرا تنظیم شود و به صورت شفاف به مردم اعلام شود.
وی با بیان اینکه بعد از مسئله فتنه آرایش سیاسی کشور به صورت طبیعی دچار تغییراتی شد ، افزود: جریانی که در گذشته با نام جریان سیاسی اصلاح طلب در جامعه کار می کرد و دارای طرفداران و مخالفانی بود، به دلیل عدم مرزبندی با جریان فتنه دچار آسیب های جدی از نظر افکار عمومی شد و برخی از نیروهای آنها طبق قانون دچار محرومیت های اجتماعی شدند و لذا با جریان سابق اصلاحات مواجه نیستیم.
اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات تلاش خواهند کرد
وی همچنین تاکید کرد: البته جریان اصلاحات وجود دارد اما جریان قبلی با توان گذشته وجود ندارد و لذا معتقدم اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات تلاش خواهند کرد و سعی می کنند نامزدهایی را در تهران و شهرهای کشور معرفی کنند.
مقدم همچنین در ادامه گفتگوبا خبرنگار مهر در خصوص تعامل معاونت مطبوعاتی با رسانه ها بعد از ورود محمدی زاده اظهار داشت: بعد از ورود محمدی زاده به معاونت مطبوعاتی و اعلام برنامه از طرف وی و ادبیاتی که در رابطه با مطبوعات از سوی ایشان شاهد بودیم، افق امیدوار کننده ای برای اهالی مطبوعات ترسیم شد.
محمدی زاده توانست یخ روابط میان رسانه ها و معاونت مطبوعاتی را آب کند
وی افزود: در صحبت با بسیاری از فعالان رسانه ای دریافتم که آنها هم از فضای فعلی معاونت مطبوعاتی رضایت دارند چرا که در معاونت قبلی مطبوعاتی فضای خاصی حاکم بود، اما محمدی زاده توانست یخ روابط میان رسانه ها و معاونت مطبوعاتی را آب کند و نگاه ها را اصلاح نماید و در جهت حرکت تعاملی با مطبوعات گام بردارند.
مدیرمسئول روزنامه جام جم با بیان اینکه در نهایت عملکرد است که می تواند منشا قضاوت ما باشد ،گفت: موردی که بسیار بر آن تاکید دارم و کلید موفقیت معاون مطبوعاتی جدید است، عمل به تمام مواردی است که در حکم وزیر ارشاد خطاب به محمد زاده آمده است.
سخنگوی سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان ادامه داد: موارد توصیه شده در حکم وزیر ارشاد بسیار کارشناسانه و دقیق است و بخشی از دغدغه های جدی مطبوعات در این حکم آمده است ولذا عمل به این موارد می تواند عامل موفقیت وی در این مسئولیت باشد.
عزم دولت در عدم اختصاص آگهی به مطبوعات جدی است
وی همچنین در خصوص سرنوشت نهایی اعطای آگهی های دولتی به مطبوعات اظهار داشت: این موضوع به سرانجام نرسیده است.معتقدم در این خصوص عزمی ازابتدا وجود نداشته است و از سوی دیگر تلاش پشت پرده ای وجود داشت تا با وجود تاکید رئیس جمهور این اقدام به سرانجام نرسد.
مقدم ادامه داد: هنگامی که معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ اظهار داشتند که با این موضوع مخالفند رئیس جمهور به شخص بنده گفتند که باید این موضوع اصلاح شود ما هم اعتماد کردیم اما هنگامی که به جلو حرکت کردیم دیدیم که موانع بسیاری وجود دارد.
وی در پاسخ به این سئوال که مشکل اصلی در کجا بوده است، گفت: اصلا بحث مشکل نیست.دیگر از این مباحث عبور کرده ایم. این موضوع ابلاغیه اجرایی بودجه سال 89 است و به صورت طبیعی تا دو ماه دیگر باقی است، زیرا هم اکنون بودجه ای برای سال 90 تصویب نشده است و بالطبع ابلاغیه ای وجود ندارد اما مشکل این بود که دولت همان اقدامی را که می خواست انجام داد.
نیاز به یک تشکل صنفی فراگیر در کشور وجود دارد
مدیر مسئول روزنامه جام جم در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به سابقه عضویت در انجمن روزنانه نگاران مسلمان و عهده دار بودن سمت سخنگو در این تشکل و ارتباط با بدنه اعضا، عملکرد انجمن روزنامه نگاران مسلمان را چگونه ارزیابی کنید،گفت: انجمن روزنامه نگاران مسلمان به دلیل اینکه از وزارت کشور مجوز گرفته است از نظر ساختاری نماینده یک صنف نیست و انجمن صنفی تلقی نمی شود و به نوعی تشکل سیاسی به حساب می آید، ممکن است در کنار این موضوع کار صنفی نیز صورت بگیرد اما از نظراصل موضوع که همچنان نیاز به یک تشکل صنفی فراگیر در کشور وجود دارد همچنان خلا این موضوع را مشاهده می کنیم.
انجمن روزنامه نگاران مسلمان عملکرد مناسبی ندارد
وی تاکید کرد: بعد از انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران که به دلیل ساختار غیر قانونی لغو فعالیت شد ، ما نیازمند یک تشکیلات صنفی قوی بودیم.
مقدم تصریح کرد: انجمن روزنامه نگاران مسلمان مراحل مختلفی را گذرانده است و نوساناتی را در میزان موفقیت و عدم موفقیت داشته است اما معتقدم در یک نگاه کلی انجمن عملکرد مناسبی نداشته است.
ادامه دارد...
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