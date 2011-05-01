 عزم  دولت در عدم اختصاص آگهی به مطبوعات جدی است 

گفتگو با بیژن مقدم همواره برای خبرنگاران و اهالی رسانه جذاب است. وی که هم اکنون 5 سال است مدیر مسئولی روزنامه جام جم را بر عهده دارد ، از معدود مدیرانی در ایران است که از ابتدای فعالیت حرفه ای با رسانه مرتبط بوده است.

حضور در شورای سیاستگذاری روزنامه رسالت، قائم مقامی و سردبیری خبرگزاری فارس، سخنگویی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و عضویت در شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب از سوابق وی است.

بخش اول گفتگوی مشروح به با بیژن مقدم به شرح ذیل است.

بیژن مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه مطبوعات در سال 90 باید چه اولویت هایی را در دستور کار خود قرار دهند،گفت: به طور طبیعی بر اساس یک سنت 19 ساله رهبر معظم انقلاب با نامگذاری سالها جهت گیری حرکت عمومی مردم و دولت را تعیین می کنند آن شعار به عنوان یکی از سیاستهای اولویت دار مطبوعات و رسانه ها تلقی می شود البته همانگونه که مقام معظم رهبری اشاره نمودند این به مفهوم نادیده گرفتن سایر حوزه ها نیست و نباید از سایر حوزه ها غفلت کرد.

وی افزود:همت و بسیج استعدادهای مدیریتی در سال جهاد اقتصادی خواسته مقام معظم رهبری است و لذا وظیفه مطبوعات و رسانه ها معطوف به این است که خارج از شعار و بحث هایی که جنبه شکلی دارند این موضوع را پیگیری کنند.

مدیر مسئول روزنامه جام جم ادامه داد: البته بخشی ازوظایف رسانه تبیینی است و بخشی دیگر نظارت و پرسشگری از مسئولین است و بنابراین این عنوان اولویت اصلی رسانه ها است.

مقدم درپاسخ به سئوالی در خصوص اینکه در سه سال اخیر مقام معظم رهبری شعارهای اقتصادی را در صدر عناوین سالها قرار داده اند فکر می کنید رسانه ها چه مقدار در تبیین سخنان رهبری نقش دارند، گفت: این موضوع برای رسانه ها و همه کسانی که کارهای رسانه ای وسیاسی و فرهنگی انجام می دهند یک وظیفه است.



نظرات رهبر معظم انقلاب چکیده نظریات صاحبنظران در کشورمان است



وی ادامه داد: به دلیل نوع ارتباطات مقام معظم رهبری ، نظرات ایشان در حوزه های اقتصادی ازکارشناسی ترین نظرات است و به روایتی چکیده نظریات صاحبنظران در کشورمان است.



مدیر مسئول روزنامه جام جم افزود: این عناوین فقط یک اسم نیست و حرکت عمومی است و لذا این انتخاب باید واجد تمام ویژگی های کارشناسانه باشد.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری با شناختی که از مسائل کشور دارند و تهدیدها و فرصت ها را به طور کامل رصد می کنند و همچنین به دلیل اطلاعات و ارتباطلات فراوان جهت حرکت کشور را مشخص می نمایند.

این فعال مطبوعاتی ادامه داد: رسانه باید در مسیرسخنان رهبر معظم انقلاب حرکت تبیینی خود را شروع کنند و پرسشگری از مسئولان را که از وظایف مهم رسانه است جدی بگیرند.

مقدم در خصوص اینکه مطبوعات چه مقدار می توانند در برابر سیاستهای مغرضانه آمریکا ایفای نقش کنند، گفت: برخورد رسانه ای سیاسی ودیپلماتیک و تحریمی از سوی کشوری مانند آمریکا موضوع جدیدی نیست. اوج وفرود ممکن است داشته باشد اما با مراجعه به تاریخ 30 ساله انقلاب می توان دریافت کرد که آمریکا همواره سیاست های خصمانه ای علیه ایران اتخاذ کرده است.

وی تاکید کرد: وظیفه رسانه های ما شناختن خط دشمن است چرا که در بعضی مواقع از این موضع مهم غفلت می شود و رسانه ها در دام خطرناکی گرفتار می شوند.

ایجاد اختلاف میان قوا از راهبردهای اصلی دشمنان است



این فعال رسانه ای با بیان اینکه ایجاد اختلاف میان قوا از راهبردهای اصلی دشمنان است ، افزود: گاهی دمیدن دراین موضوع حرکت در پازل دشمن است.



وی تاکید کرد: شناخت این حرکت ها از مهمترین راهبردهای رسانه ها است و پس از این شناخت باید در مسیر بهره گیری از امکانات گام برداشت ، البته روشن است که به همه هجمه رسانه ای علیه کشورمان نمی توان پاسخ گفت، اما تجربه نشان داده است که با وجود امکانات کم هم می توان در میدان رسانه ای با دشمن جنگید ، زیرا دشمن نقاط ضعف بسیاری دارد و شناخت آنها می تواند کارساز باشد.

سند چشم انداز در بخش رسانه وضعیت خوبی ندارد



مقدم با بیان اینکه اگر بخواهیم در حوزه رسانه ای پاسخ دهیم باید آمادگی کامل برای مواجهه با دشمن را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: باید در این زمینه نیروی انسانی تربیت کنیم. در سند چشم اندار تعریف شده است که باید در سال 1404 به قدرت اول منطقه تبدیل شویم و در همه ابعاد این موضوع مطرح شده است اما در بخش رسانه سند چشم انداز وضعیت خوبی ندارد.

رسانه های برون مرزی سیما با مشکلات فراوانی درحوزه ماهواره مواجه هستند

مدیر مسئول روزنامه جام جم ادامه داد: هم اکنون روزنامه منطقه ای خوب نداریم ، روزنامه جهانی که اصلا وجود ندارد ، رسانه برون مرزی که در مرزهای جهانی حرکت می کنند در ایران وجود دارد اما آنها هم با محدودیت های بسیار جدی از نظر بودجه مواجه هستند. همچنین هم اکنون رسانه های برون مرزی سیما با مشکلات فراوانی درحوزه ماهواره مواجه هستند.



سخنگوی سابق انجمن روزنامه نگاران مسلمان تاکید کرد: این جنگ نیازمند امکانات است و در حوزه رسانه های مکتوب و مجازی و شنیداری باید به صورت جدی تقویت شویم و به هدفی که در سند چشم انداز تعریف شده است برسیم.

وی تاکید کرد: اگر روزنامه ها و خبرگزاری ها به صورت جدی از سوی دولت حمایت شوند می توانند در خارج از کشور حضور داشته باشند.

مطبوعات روح سند چشم انداز را عملیاتی کنند وی تصریح کرد: مسئولان در حوزه مطبوعات وظیفه دارند روح سند چشم انداز را عملیاتی کنند. روح این سند این است که باید به قله منطقه برسیم ، معتقدم که باید این کار باید به یک برنامه تبدیل شود و آن هنگام خواهد بود که وظایف هر بخش به صورت کامل معلوم خواهد شد اما هم اکنون این اتفاق نیفتاده است. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا وقت آن نرسیده است که فعالان رسانه ای با برگزاری جلسات مداوم این موضوعات را به صورت جدی دنبال نمایند گفت: موضوعاتی که مطرح شد موارد جدیدی نیست اما باید از سوی دیگر مطرح کنیم که درنقشه راه کشورمان که همان سند چشم انداز 20 ساله است درحوزه رسانه در کجا قرار داریم؟چقدر فاصله داریم و به چه امکاناتی برای رسیدن به این چشم انداز نیاز داریم.

وی با طرح پرسشی تصریح کرد: مسئولان پاسخ دهند که در چارچوب این برنامه عملیاتی چه اقداماتی انجام داده اند ما برای اینکه صدای رسانه هایمان به خارج از مرزها برود چه اقدامی انجام داده ایم؟

وی در بخش دیگری از این گفتگو به عملکرد رسانه ها در قبال تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: مطبوعات در ایران بیشتر بعد اطلاع رسانی به مردم داخل کشور را بر عهده دارند و مشاهده نکردیم که رسانه ای در کشورمان بخواهد بر خلاف جریان مردمی منطقه و بیداری اسلامی حرکت کند، اما ممکن است اختلاف هایی در برخی تحلیل ها باشد و برخی این تحولات را متاثر از انقلاب اسلامی بدانند و برخی دیگر ریشه تحولات را در خودسوزی جوان تونسی بخوانند و بخواهند این اتفاقات را تقلیل دهند که البته تحلیل غلطی است.



وی ادامه داد: بار اصلی حرکت بیرونی ما مربوط به شبکه های برون مرزی صدا و سیما بوده است که انصافا به خوبی عمل کرده اند. بالاخره از یک زمانی سانسور به اوج خود رسید و هیچ گونه تصاویری از بحرین منعکس نشد و بازداشت و کنترل شدیدی در این اوضاع حاکم بود، اما صدا سیما توانست به خوبی نقش خود را ایفا کند.

مدیر مسئول روزنامه جام جم تاکید کرد: هم اکنون ایران در حوزه رسانه های جهانی شبکه های «پرس تی وی» و« العالم» را دارد که باید با شبکه های مختلف جهانی به رقابت بپردازد و به لطف خدا بر اساس ارزیابی های جهانی این دو رسانه موفق عمل کرده اند و توانستند انحصار رسانه ای را در این حوزه بشکنند.

روزنامه نگاری حرفه ای در بعد فردی و سازمانی در کشورمان جایگاهی ندارد

مقدم به عملکرد مطبوعات و خبرگزاری در قبال حوادث منطقه نیز اشاره کرد و افزود: در کشورمان با ژورنالیسم حرفه ای فاصله داریم و معتقدم اساسا در کشور ما خیلی روزنامه نگاری حرفه ای در بعد فردی و سازمانی جایگاهی در کشورمان ندارد.

وی تصریح کرد: در اتفاقات اخیر هیچکدام از خبرنگاران کشورمان در کشورهایی نظیر لیبی و بحرین و یمن حضور نداشتند که البته این موضوع ناشی از ضعف نگاه حرفه ای به روزنامه نگاری است و نگاه غلطی جا افتاده است که با کمی تاخیر می توانیم تصاویر را از منابع خارجی دریافت کنیم و این قضیه باعث شده است که در بسیاری از صحنه ها حضور نداشته باشیم که این موضوع نیز از مشکلات اصلی حاکم بر مطبوعات کشور است که اهل ریسک کردن نیستند ودرست تمرین نکرده اند.

حضور در بحران نیازمند روزنامه نگاران آموزش دیده و توانا است