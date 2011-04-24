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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

خسارت 3 میلیارد ریالی سیل و بارندگی به راههای روستایی شاهین دژ

خسارت 3 میلیارد ریالی سیل و بارندگی به راههای روستایی شاهین دژ

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری شاهین دژ گفت: بر اثر بارندگیهای روزهای گذشته ارزش اولیه خسارتهای وارده به راههای روستایی این شهرستان سه میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهین دژ، بصیر صادق پور بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی وقوع سیل و بارندگیهای اخیر خسارتهایی به راههای روستایی، تاسیسات و تجهیزات حوزه راه و ترابری شهرستان شاهین دژ وارد شده که کارشناسان میزان این خسارتها را سه میلیارد ریال برآورد کرده اند.

وی تخریب شانه محورهای روستایی، آسیب دیدگی دیوارهای ساحلی و ابنیه فنی، شکستن تابلو و علایم ایمنی را از مهمترین خسارت های بارندگی چند روز اخیر در شاهین دژ عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه جاری شدن سیل موجب تخریب و مسدود شدن محورهای ارتباطی روستاهای این شهرستان شده بود.

شهرستان شاهین دژ در جنوب آذربایجان غربی100 کیلومتر راه اصلی و فرعی، 525 کیلومتر راه روستایی دارد واین شهرستان یکی از مناطق سیل خیز آذربایجان غربی محسوب شده که در اکثر فصول سال هنگام بروز بلایای طبیعی به خصوص سیلاب و طغیان رودخانه های منطقه، آسیبهای جدی به راههای ارتباطی آن وارد می شود.

کد مطلب 1296486

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