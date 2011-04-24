خسارت 3 میلیارد ریالی سیل و بارندگی به راههای روستایی شاهین دژ

به گزارش خبرنگار مهر در شاهین دژ، بصیر صادق پور بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در پی وقوع سیل و بارندگیهای اخیر خسارتهایی به راههای روستایی، تاسیسات و تجهیزات حوزه راه و ترابری شهرستان شاهین دژ وارد شده که کارشناسان میزان این خسارتها را سه میلیارد ریال برآورد کرده اند.

وی تخریب شانه محورهای روستایی، آسیب دیدگی دیوارهای ساحلی و ابنیه فنی، شکستن تابلو و علایم ایمنی را از مهمترین خسارت های بارندگی چند روز اخیر در شاهین دژ عنوان کرد و بیان داشت: متاسفانه جاری شدن سیل موجب تخریب و مسدود شدن محورهای ارتباطی روستاهای این شهرستان شده بود.

شهرستان شاهین دژ در جنوب آذربایجان غربی100 کیلومتر راه اصلی و فرعی، 525 کیلومتر راه روستایی دارد واین شهرستان یکی از مناطق سیل خیز آذربایجان غربی محسوب شده که در اکثر فصول سال هنگام بروز بلایای طبیعی به خصوص سیلاب و طغیان رودخانه های منطقه، آسیبهای جدی به راههای ارتباطی آن وارد می شود.