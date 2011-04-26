مشکلات افت سرعت اینترنت در اردبیل/ پهنای باند پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این مشکلات که در طی ماه های گذشته نیز کم و بیش به چشم می خورد و کاربران اینترنتی را از حضور در دهکده جهانی منع کرده بود، طی دو روز گذشته حادتر شده و هم اکنون مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

امروز قطع کامل و در صورت وصل نیز سرعت بسیار پایین اینترنت علاوه بر اینکه شهروندان اردبیلی را در انجام امورات اداری و روزمره خود با مشکلات زیادی روبرو کرد، بانکها را نیز در ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان خود ناکام گذاشت.

بنا به گزارش میدانی خبرنگار "مهر" از سطح شهر، هم اکنون بیش از 90 درصد باجه های عابر بانک قطع بوده و مراجعه شهروندان نیز به بانکها برای دریافت وجه به دلیل قطع شبکه بانکی بی ثمر و توام با اعتراضات بوده است.

این در حالی است که سومین مرحله واریز نقدی طرح هدفمندی یارانه ها نیز در سطح کشور استان اردبیل انجام شده و به دلیل برداشت مردم از حساب خود طی دو روز گذشته بانکها با ازدحام روبرو بوده که قطع شبکه به این ازدحام و شلوغی و نارضایتی شهروندان دامن زده است.

مدیر پشتیبانی یکی از شرکتهای خدمات دهنده اینترنت پر سرعت در استان با تایید قطع و یا کاهش شدید سرعت اینترنت در اردبیل، این مشکل را به دلیل قطع ارتباط فیبر نوری در شمالغرب کشور عنوان کرد.

میلاد شاهماری که با خبرنگار مهر سخن می گفت، اظهار داشت: مشکلی که در این زمینه طی دو روز گذشته ایجاد شده به علت قطع ارتباط این استان با فیبرنوری شمالغرب کشور بوده و امیدواریم طی امروز یا فردا با برطرف شدن این مشکل وضعیت اینترنت به حالت عادی دراید.

زیرساختهای توسعه دیتا در اردبیل مهیا نیست

وی در عین حال افزایش پهنای باند از سوی مخابرات استان را ضروری دانست و اضافه کرد: با افزایش کاربران اینترنت پر سرعت در اردبیل طی یک سال گذشته و نیز استفاده شدید کاربران مجازی و توسعه فعالیتهای دولت الکترونیک در استان تحقق این مهم می تواند از بروز مشکلات و نارضایتی مشترکین بکاهد.

در حالی که طی سالهای اخیر به شدت برای توسعه دولت الکترونیک تلاش می شود، اما به نظر می رسد که زیر ساختهای لازم برای تحقق این مهم بسیار ابتدایی و اکنون استفاده از خدمات الکترونیکی با مشکلات فراوانی همراه شده است.

این معضلات نشان می دهد که ورود سازمانهای دولتی به دنیای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی، و عدم قابلیت زیرساختها دو نکته متضاد بوده و این نهادها کم کم با ضعف در خدمات دهی به شهروندان دچار مشکل شده و کاربران را کم طاقت کرده است.

در دنیای کنونی که به دهکده جهانی تشبیه شده است، خدمات دهی آسان و سریع با استفاده از اینترنت جزو اولویتها محسوب می شود، اما با وجود افزایش کمی در سیستمهای مخابراتی و تشویق برای بهره مندی از اینترنت پر سرعت از سوی دست اندرکاران، در اردبیل استفاده ابتدایی از اینترنت نیز امکان پذیر نیست.

ساده ترین پل ارتباطی دنیای امروز در اردبیل بی هیچ پشتوانه لازمی در حال فعالیت بوده و می توان گفت به علت قطع مکرر اینترنت و سرعت پایین و غیر قابل قبول آن، جهانی شدن از مرزهای اردبیل عبور نمی کند.

رشد و گسترش خدمات اینترنتی و توجه نکردن به ظرفیت، توان، کیفییت و استاندارد بودن سرورهای اینترنتی باعث شده شهروندان اردبیلی در آشفته بازار نشانه های مدرنیته دچار مشکل شوند.

اینترنت اردبیل نیازمند افزایش پهنای باند

رقابت شرکتها خدمات دهنده، موسسات دولتی و غیر دولتی و حتی افراد حقیقی در ارائه خدمات اینترنتی در استان اردبیل در حالی طی سالهای اخیر افزایش یافته که سرعت اینترنت جهت استفاده از این خدمات در اردبیل قابل قبول نبوده و به دلیل عدم تامین زیرساختهای مکمل هر چقدر خدمات اینترنتی افزایش می یابد این ضعف بیشتر خودنمایی می کند.

در حال حاظر نمایندگی حدود شش شرکت خدمات دهنده اینترنت در استان اردبیل فعال هستند که با توجه به افزایش رو به رشد تعداد کاربران خود، کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت را به دلیل عدم افزایش پهنای باند از سوی شرکت مخابرات استان عنوان می کنند.

باید اضافه کنیم که ارائه خدمات بخشی از امورات اداری و دولتی از طریق اینترنت که به افزایش حجم کاربران اینترنتی منتج شده است، از جمله ثبت نام دانشگاه ها، دریافت فرمهای گوناگون موسسات، خرید، تبلیغات، معرفی آثار و اندیشه ها، اطلاع رسانی و دریافت هر نوع اطلاعات و... نیز ضرورت بازنگری در این حوزه را بیش از پیش در این استان تاکید می کند.

آمارهای متضاد در خصوص ضریب نفوذ اینترنت در اردبیل

مدیر پشتیبانی شرکت خدمات دهنده اینترنت پر سرعت در استان همچنین در خصوص تعداد کاربران اینترنت پر سرعت در استان افزود: هم اکنون بیش از هشت هزار کاربر در این استان تحت پوشش شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی قرار دارند.

شاهماری این تعداد کاربر را در مقایسه با برخی از استانها آمار پایینی عنوان کرد و ابراز داشت: بی شک با تجهیز و افزایش شبکه ها و پهنای باند در استان، شرکتهای ارائه دهنده خدمات نیز می توانند کاربران جدیدی را با حفظ کیفیت جذب و ضریب نفوذ اینترنت را در استان افزایش دهند.

پیش از این مدیرعامل شرکت مخابرات استان اردبیل ضریب نفوذ اینترنت در مناطق شهری و روستایی استان را 51 درصد عنوان کرده بود. به گفته محمدحسینی هم اکنون علاوه بر تمام شهرهای استان که 23 شهر را شامل می شود، 320 روستای استان اردبیل نیز از امکانات و خدمات اینترنت پر سرعت بهره مند هستند.

وی همچنین از احداث و ایجاد چهار هزار و 58 کیلومتر فیبر نوری و اتصال مناطق مختلف استان اردبیل به این شبکه کشوری از چهار نقطه خبر داده و تحقق این مهم را از موفقیتهای شرکت مخابرات استان اردبیل عنوان کرده بود.

اما با توجه به جمعیت یک میلیون و 300 هزار نفری استان و تعداد کاربران دائمی اینترنت پرسرعت در اردبیل، به نظر می رسد ضریب نفوذ اینترنت در این منطقه کمتر از آن چیزی باشد که اعلام شده است.

بی شک در شرایط فعلی و عصر اطلاعات فضای اینترنتی اردبیل تحولات عمده و اساسی را ایجاب می کند تا این استان نیز بتواند حداقل در حاشیه با تبادلات اطلاعاتی روز دنیا همگام شود. چراکه نشستن کاربران به مدت چند ساعت پشت رایانه تنها جهت ارسال یک ایمیل، با نداشتن سواد خواندن و نوشتن در میان یک جامعه دانشگاهی برابری می کند.