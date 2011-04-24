به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که از ساعت 15 در آکادمی فوتبال آغاز شد هوار ملا محمد و محسن یوسفی به دلیل مصدومیت و فیلیپ آلدوز دسوزا به دلیل حضور در کمیته انضباطی باشگاه غایب بودند. همچنین فرهاد مجیدی مانند چند هفته اخیر در اولین جلسه تمرین این تیم پس از دیدار مقابل نفت آبادان فقط نظاره گر تمرین بود و پس از گفتگو با پرویز مظلومی محل تمرین را ترک کرد. میلاد میداوودی مهاجم تیم استقلال تهران همچنان به طور انفرادی تمرینات خود را زیر نظر کادر پزشکی تیم استقلال تهران انجام داد.

در تمرین امروز استقلال تهران بازیکنانی که مقابل صنعت نفت آبادان بطور کامل به میدان رفته بودند پس از حدود 20 دقیقه دویدن و انجام کارهای کششی به سونا و استخر رفته تا خستگی دیدار مقابل نفت آبادان را از تن بیرون کنند و در ادامه تمرین امروز دیگر بازیکنان استقلال در قالب دو تیم سبز و سفید فوتبال درون تیمی را انجام دادند.

پرویز مظلومی سرمربی استقلال تهران به دلیل کسالت حدود 30 دقیقه زودتر ورزشگاه را ترک کرد و کار را به همکارانش سپرد. وی زمانی که محل تمرین را ترک می کرد به بازیکنان خود اعلام کرد تمرین استقلال روز دوشنبه تعطیل است و بازیکنان باید روز سه شنبه ساعت 14 تمرینات خود را در مجموعه ورزشی نوبنیاد جهت دیدار مقابل شاهین بوشهر که روز پنجشنبه همین هفته برگزار خواهد شد انجام دهند.