اصلاح شبکه فرسوده فاضلاب کشور پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

سید مهدی ثمره هاشمی در حاشیه مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 10 درصد در میزان مصرف آب مردم صرفه جویی شده که میزان دقیق تاثیر هدفمندی یارانه ها در مصرف آب را پس از صدور قبوض جدید در فصل گرما می توان اعلام کرد.

وی در خصوص افزایش میزان آب بها نیز گفت: میزان افزایش آب بها بسیار ناچیز بوده و چندان برای مردم محسوس نیست.

ثمره هاشمی بالا بودن هزینه تمام شده اجرای پروژه ها را یکی از مشکلات زیر مجموعه های وزارت نیرو برشمرد و افزود: هزینه اجرای پروژه های وزارت نیرو دو تا سه برابر قیمت منطقی است.

پنج هزار میلیارد تومان اصلاح شبکه فرسوده فاضلاب

مدیرعامل شرکت آبفای کشور همچنین با اشاره فرسوده بودن 30 تا 40 درصد از شبکه آبرسانی کشور اظهارداشت: برای بازسازی و اصلاح این شبکه ها به پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

ثمره هاشمی متوسط جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب را در بخش شهری 35 درصد و در بخش روستایی یک درصد اعلام کرد کرد وگفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه این میزان در بخش شهری باید به 49 درصد افزایش یابد.

به گفته وی در حال حاضر پروژه فاضلاب در300 شهر( بین10 تا 95 درصد) اجرایی شده،230 شهر در دست اجراست و 15 طرح هم تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرحهای فاضلاب را کافی ندانست و اظهارداشت: باید بدنبال منابع مالی جدید و بخش خصوص باشیم تا طرحها بموقع اجرا شود زیرا اعتبارات دولتی جوابگوی نیازها نیست.

ثمره هاشمی تصریح کرد: از محل اعتبارات بانک ها مبلغ 650میلیون دلار اعتبار ارزی،500 میلیون یورو از بانک توسعه اسلامی و یک هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت طرحهای آب و فاضلاب در کشور در حال اجراست.

وی مشارکت و حضور فعال بخش خصوصی در اجرای طرحهای آب و فاضلاب را مهم و ضروری خواند.