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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

قزوین صاحب مدرسه شطرنج شد

قزوین صاحب مدرسه شطرنج شد

قزوین - خبرگزاری مهر: اولین مدرسه شطرنج استان قزوین در شهر قزوین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر از قزوین، برای راه اندازی این مدرسه با ظرفیت آموزشی برای 60 نفر در روز اعتباری افزون بر250 میلیون ریال هزینه شده است.
 
در اولین مدرسه شطرنج استان با استفاده از مربیان استانی، ملی و بین المللی رشته ورزشی شطرنج در سطوح مبتدی، مقدماتی، متوسط و پیشرفته تدریس می شود.
 
رئیس هیئت شطرنج استان عصرامروز یکشنبه در آئین افتتاح این مدرسه گفت: وجود قهرمانان کشوری و بین المللی در قزوین نشان دهنده ظرفیت بالای شطرنج استان است و مدرسه شطرنج  پایگاهی برای توسعه این رشته ورزشی محسوب می شود.
 
هم اکنون در استان قزوین بیش از120 نفر به صورت حرفه ای در رشته ورزشی شطرنج فعالیت می کنند.
کد مطلب 1296498

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