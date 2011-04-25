تقسیمات جدید کشوری در استان تهران/ دو شهرستان جدید در راه

صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقاء چند بخش به شهرستان، چند شهر به بخش و نیز چند روستا به شهر در استان تهران از دیگر برنامه های تقسیمات کشوری در استان تهران است که به تدریج اجرایی می شود.

شهرستان شدن قرچک و پردیس در دستور کار است

وی افزود: برنامه های مربوط به شهرستان شدن قرچک و پردیس برای گرفتن مصوبه هیئت دولت در دست انجام است.

براتلو گفت: با توجه به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری، تلاش می شود این برنامه ها تا نیمه نخست امسال به ثمر بنشیند.

وی اضافه کرد: بخش قرچک یکی از بخشهای شهرستان ورامین در جنوب شرقی استان تهران است که جمعیت آن در سال 1385 برابر با 212 هزار و 123 نفر بود.

این مسئول یادآور شد: پردیس نیز یکی از شهرهای اقماری استان تهران است که در بخش مرکزی شهرستان تهران و بین جاجرود و بومهن قرار گرفته است.

وی افزود: پردیس از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله 20 کیلومتری شمال شرقی این شهر و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته است.

معاون سیاسی استاندار تهران خاطر نشان کرد: بر اساس آمار سال 1385 جمعیت شهر پردیس 50 هزار نفر است و طبق طرح جامع، این شهر تا 200 هزار نفر جمعیت را پذیرا خواهد بود.

ساختار اداری شهرستانهای بهارستان و پیشوا در حال بررسی است

وی ادامه داد: بهارستان و پیشوا دو شهرستان تازه تأسیس هستند که اواخر سال گذشته اعلام شدند و چیدمان ادارات و ساختار اداری آنها در حال بررسی است.

براتلو اعلام کرد: ساختار اداری این دو شهرستان در یک یا دو ماه آینده به طور نسبی شکل می گیرد.