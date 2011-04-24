محاکمه مبارک اجتناب ناپذیر است / تمایل مصر برای بهبود روابط با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، "عصام شرف" در آستانه سفر به عربستان گفت : روابط مصر با کشورهای حوزه خلیج فارس استراتژیک است و امنیت خلیج فارس خط قرمز به شمار می رود و این منطقه در امنیت ملی مصر جایگاه خاصی دارد.

وی درباره روابط با ایران افزود: روابط تهران- قاهره در سه دهه گذشته شاهد مشکلات زیادی بوده است و مصر خواهان بهبود روابط با همه کشورهای جهان از جمله ایران به شرط دخالت نکردن در امور داخلی مصر و کشورهای منطقه است.

شرف که قرار است پس از سفر به عربستان، به کویت و قطر نیز خواهد رفت، تصریح کرد: هدف دولت و شورای عالی نظامی مصر تحقق عدالتی است که ظرف سی سال گذشته مردم این کشور از آن بی بهره بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: محاکمه مبارک به وسیله قانون صورت می گیرد و من نمی توانم به جای قانون تصمیم گیری کنم. ما مبارک را در صورتی که اتهامات وی محرز شود عفو نخواهیم کرد. اینکه گفته می شود انقلابیون کشور را با انتقام اداره می کنند صحت ندارد و مبارک و خاندانش به سبب انتقام محاکمه نمی شوند.

شایان ذکر است که مقامات مصری پس از پیروزی بر گشوده شدن صفحه جدیدی در روابط با ایران تاکید کرده اند.