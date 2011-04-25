حجت الاسلام مهدی رستم نژاد عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جایگاه و مشکلات کتابهای دینی در بازار نشر گفت: یکی از مشکلات این حوزه تدوین کتاب است، افرادی که باید کتاب دینی تولید کنند بیشتر به نوعی نسخه برداری می کنند و در تدوین این کتابها تکرار به شدت به چشم می خورد.

وی افزود: آن بخش از کتابهای دینی تولیدی به نوعی در بازار امروز غیرقابل عرضه است چرا که نمی تواند مشتری عام را جذب کند، اگرچه امروز گامهایی در این عرصه برداشته شده اما بیشتر کتابهای تولیدی از زیبایی ظاهری بی بهره مانده اند.

حجت الاسلام رستم نژاد گفت: در عرصه کتب دینی بیشتر با مشکل عرضه رو به رو هستیم، شاید نیاز چندانی به تولید نداشته باشیم چرا که به قدری روایات معصومین به کمک ما آمده و آیات قرآن ما را از بسیاری از موارد بی نیاز کرده است. تولید شده های قدیمی گنجینه هایی است که می تواند پاسخگوی نیاز امروز باشد، اما مشکل ما این است که نتونسته ایم متون دینی قدیمی خود را به ادبیات امروزی تبدیل کنیم. تبدیل این متون به ادبیات امروزی مورد غفلت قرار گرفته است، ما تا کنون زبان اصلی خود را فرا نگرفته ایم که آنچه در متون دینی ما است و موجود است در بسته بندی قابل ارائه برای ذائقه نسل امروز ارائه کنیم.

تکه برداری از مشکلات نشر کتب دینی است

وی همچنین یادآور شد: بخش دیگر مشکل در عرصه کتب دینی این است که هرکس به خود اجازه می دهد بدون هیچ فیلتری وارد عرصه تدوین کتاب می شود. بسیاری تصور می کنند با تکه برداری از این طرف و آن طرف کتاب دینی تولید کرده اند. این کتب تحت عنوان کتاب دینی منتشر می شود و ممکن است دربرگیرنده آیات و روایات بسیاری باشند. این درحالی است که افراد از آنجا که اهلیت این کار را نداشته اند با کنار هم گذاشتن محکم و متشابه نتیجه غیر دینی می گیرند.

نباید به هرکس اجازه ورود نشر حوزه دین داده شود

رستم نژاد با اشاره به اینکه یکی از مشکلات مهم در این عرصه این است که کتاب توسط کسانی نوشته می شود که اهلیت این کار را ندارد گفت: بسیاری از مسئولان خود را در سلامت و بهداشت تن و روان مردم مسئول می داند، با کوچکترین احساس خطر سلامتی و بهداشتی همه درحال آماده باش هستند؛ اما در ارتباط با بهداشت دل، قلب و ایمان مردم کسی احساس خطر نمی کند. هرکس می تواند هرچه می خواهد به نام دین تولید کند.

ایمان و آخرت افراد نباید در دست هرکس قرار گیرد

عضوهئیت علمی جامعة المصطفی با اشاره به ضرورت وجود تشکیلاتی برای رفع نقصهای این عرصه گفت: نیاز سنجی در این عرصه بسیاری مهم است. نیاز هر قشر از جامعه متفاوت است و شناسایی و سنجش آن بدون دخیل کردن برداشتها و ملاکهای فردی یک ضرورت تلقی می شود.

براساس اظهارات حجت الاسلام رستم نژاد تقسیم کار و سپردن کار به دست متخصص یکی از ضرورتهای این عرصه است که نادیده گرفته شده است. برای مثال برای گروه سنی کودک و نوجوان باید فردی که با این حوزه آشنایی داشته و روحیات کودکان در این سن را می شناسد وارد عمل شوند. نباید دین و ایمان و آخرت افراد در دست هرکس قرار بگیرد.

ضرورت احیای بسیاری از کتابهای گذشتگان

وی همچنین احیای بسیاری از کتابهای گذشتگان را که مورد غفلت قرار گرفته مورد تأکید قرار داد و گفت: برخی از کتابهای که جامعه از آن استقبال کرده بی ارزش و غیر سودمند بوده است، کتابهایی از گذشتگان وجود دارد که به فراموشی سپرده شده ، ضرورت شناسایی و بازگرداندن این کتابها به بازار یکی از ضرورتهای این عرصه به شمار می آید.

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد تصریح کرد: در حوزه کتاب دینی مسئله ترجمه نیز به شکل یک مشکل خودنمایی می کند و حتی در این بخش مشکل شدیدتر است، چون کتابهایی که از سایر کشورها وارد شده به راحتی ترجمه و بدون هیچ نظارتی چاپ می شوند .

ضرورت توجه به تناسب توزیع

وی از دیگر ضعفهای این حوزه که باید مورد توجه باشد را ضعف در قسمت توزیع عنوان کرد و گفت: مسئله عدم تناسب توزیع نیز در این رابطه به شدت نیازمند توجه است. مراکز توزیع کتب دینی در تهران و قم متمرکز شده اند درحالی که جمعیت محتاج در سراسر کشور پراکنده شده اند. بحث حمل و نقل در مسئله توزیع و عدم توانایی نویسندگان مولد در توزیع کتابهای خود و عدم حمایت مسئولان از آنها از دیگر ضعفهای این حوزه است.