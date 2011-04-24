عمرو موسی مشارکت عربستان در سرکوب قیام مردم بحرین را قانونی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اروپای آزاد، "عمرو موسی" در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم عربستان در اعزام نیرو به بحرین درست بوده است، مدعی شد :"اعزام نیرو قانونی بوده و در راستای معاهده ای است که میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس امضاء شده است."



وی که با روزنامه فرانسوی فیگارو گفتگو می کرد، بدون اشاره به کشتار و سرکوب وحشیانه اعتراضات مشروع مردم بحرین از سوی رژیم آل خلیفه با مشارکت نظامیان سعودی، اماراتی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، خوی متعصبانه و قومیت گرایانه عربی خود را نمایان کرد و افزود:"وضعیت مانند روز روشن است، بحرین یک کشور عربی است و باید عربی هم باقی بماند. حفظ ثبات این کشور حیاتی است."



دبیر کل اتحادیه عرب در ادامه همچنین به تحولات در کشورهای عربی و تاثیران منطقه ای آن اشاره و خاطر نشان کرد: شهروندان کشورهای عربی خواهان مشارکت در تصمیم گیریها هستند. بادهای فعلی تغییرات به کشورهای عربی محدود نخواهد شد .

موسی با نادیده گرفتن پشتوانه مردمی نظام مقدس اسلامی ایران در ادعایی مضحک گفت : به زودی باد تغییرات به ایران می رسد.!



دبیرکل اتحادیه عرب همچنین اظهار داشت :"هر کشوری دارای ویژگی ها و خصوصیات مربوط به خود است. ولی محور این است که کشورهای عرب در حال تجربه نمونه های مشابه خود بوده و بر ضد اقتدارگرایی و فساد در حال مبارزه هستند."



وی در ادامه افزود: اتحادیه عرب مدل دقیقی برای ارائه به کشورهای عربی به منظور انجام تغییرات ندارد ولی ما بارها هشدار داده ایم که نیاز به تغییر وجود دارد.



عمرو موسی گفت : مسیری که جهان عرب به سوی آزادی برگزیده غیر قابل بازگشت است.

عمرو موسی تاکید کرد مسیری که جهان عرب به سوی آزادی برگزیده غیر قابل بازگشت است.

پیشتر نیز اتحادیه عرب در نشستی در قاهره، حمایت خود را از مشارکت نظامیان سعودی، اماراتی، کویتی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سرکوب و کشتار مردم بی دفاع بحرین و کمک به رژیم مزدور آل خلیفه اعلام کرد.

نکته جالب این است که اتحادیه عرب و سران این نهاد کاملا منفعل و ناکارامد در حالی از دخالت آشکار عربستان و دیگر کشورهای عربی در بحرین برای سرکوب مردم بی دفاع آن حمایت می کنند که در موضعی متناقض گفته اند با هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی بحرین به شدت مخالف هستند!



در بیانیه ای که در پایان نشست مشورتی فوق العاده اخیر نمایندگان دائم کشورهای عضو اتحادیه عرب صادر شد، آمده است : ورود نیروهای سپر جزیره(بهانه ای برای توجیه دخالت عربستان و دیگر کشورهای عربی در بحرین) به بحرین بر اساس توافقنامه های امنیتی و دفاعی امضا شده میان اعضای شورای همکاری برای حمایت از تاسیسات حیاتی بحرین صورت گرفته است.



بر خلاف ادعای عمرو موسی و دیگر مقامات عربی که ورود نظامیان متجاوز سعودی و دیگر کشورهای عربی به بحرین را در قالب سپر جزیره توجیه می کنند، این توافقنامه به صراحت اعلام می کند در صورتی که یکی از کشورهای عضو مورد حمله یا تهدید خارجی قرار گرفت، کشورهای دیگر ملزم به حمایت هستند، در حالی که هیچ کشوری بحرین را تهدید نکرده است و فقط مردم این کشور علیه حاکمان مزدور و وابسته و غیر بحرینی یعنی آل خلیفه قیام کرده اند و خواستار برقراری عدالت و رفع ظلم و تبعیض هستند که اعتراضات آنها به وحشیانه ترین وجه با مشارکت نظامیان متجاوز عربی سرکوب شده است.



در روز چهارده مارس، چندین واحد از نظامیان متجاوز عربستان و امارات به بهانه کمک به امنیت بحرین وارد این کشور شدند که گروههای مختلف رژیم آل خلیفه تاکید کردند این نظامیان در سرکوب مردم مشارکت کرده اند.



کویت نیز نظامیان خود را برای کمک به رژیم آل خلیفه به بحرین اعزام کرد تا در کنار نظامیان سعودی و اماراتی هر گونه اعتراض و تظاهرات مردم مسلمان این کشور را سرکوب کنند.