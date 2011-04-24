نمایشگاه و بازارچه کارآفرینی ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که عصر یکشنبه با حضور مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، رئیس بنیاد شهید و ایثارگران، رئیس آموزش و پرورش ورامین و جمعی از مسئولان، مدیر و مربیان و دانش آموزان این مجتمع مدیریت مجتمع از همکاری مسئولان، مربیان و مدیران مجتمع تقدیر و تشکر نمود.

مدرس مجتمع آموزشی ایثارگران کوثر(س) و مدیر این نمایشگاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از راه اندازی این نمایشگاه، آشنایی دانش آموزان با نحوه اشتغالزایی و کسب در آمد در جامعه است.

پروانه اصفهانی افزود: در سالی که توسط رهبر معظم انقلاب به نام جهاد اقتصادی نامیده شده و در جایی که دولت در پی ایجاد بیش از دو میلیون شغل در کشور در سال جهاد اقتصادی وظیفه خود دیدیم که دانش آموزان را در جهت فرهنگ کارآفرینی یاری رسانیم.

وی تأکید کرد: در این نمایشگاه، دانش آموزان خواهند آموخت که می توانند با حداقل امکانات و با تلاش و کوشش، کسب در آمد نمایند و همین امر، انگیزه آنها برای طی مراحل و مدارج ترقی باشد.

دانش آموزان این مجتمع در قالب ۲۵ گروه کاری گردهم آمده و به ارائه کارهای هنری، مواد غذایی و نوشیدنی خود به بازدیدکنندگان می پردازند.