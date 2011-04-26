بازنشستگی پزشکان معمایی مبهم/ تامین اجتماعی پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، انتشار رنجنامه یک پزشک تبریزی که پس از تحمل سالها رنج و زحمت و خدمت در عرصه مقدس پزشکی اینک در سن 60 سالگی بازنشسته شده و البته از بیمه تامین اجتماعی حقوق کارگری دریافت می کند، نه تنها با واکنش خاصی از سوی مسئولان سازمان تامین اجتماعی مواجه نشد بلکه هیچ یک از رسانه ها نیز خود را موظف به پیگیری موضوع ندیدند.

شاید مسئولان سازمان تامین اجتماعی هنوز مسئله های مهمی دارند که باید در جلسه هایشان به آن بپردازند اما این انتظار که باید رسانه ها حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع به خرج می دادند انتظار زیادی نبود.

در اینکه سازمان تامین اجتماعی مسئول این اتفاق است و باید پاسخگو باشد تردیدی وجود ندارد اما مسئولان این سازمان نه تنها پیگیر این خبر نبوده بلکه از پاسخ صریح،‌ شفاف و منطقی به این سئوال طفره می روند!

از سوی دیگر سکوت رسانه ها در پرونده این پزشک شریف نشان می دهد که چنین موضوعاتی در اولویت کار رسانه ها نیست زیرا وقتی تامین نظر دولت سرلوحه فعالیت رسانه ها باشد طبیعی است که چنین موضوعاتی اولویت خود را از دست می دهند.

اکنون رسانه ها، بیشتر بر روی رویدادهایی متمرکز می شوند که ارزش خبری "شهرت و فراگیری" دارد اما نسبت به پوشش رویدادهایی که واجد ارزش خبری "استثنا"ست بی توجهند؛ همان رویدادی که مربوط به پزشک یاد شده است که با وجود پرداخت حقوق پایه دو برابری، هم اکنون مستمری بازنشستگی حداقلی که مستمری کارگران محسوب می شود را دریافت می کند.

واقعیت این است که هدف نهایی انعکاس این رویداد و رویدادهایی از این دست باید آن باشد که اخبار به ظاهر ریز- که البته بزرگ هستند- به اندازه واقعی بزرگ شود و تریبونی در اختیار افراد بی تریبون قرار بگیرد.

به نظر می رسد این روزها انعکاس رویدادهایی که به نوعی بیان کننده دردهای جامعه هستند، از اولویت روزنامه نگاری پاک شده است. چه وانفسایی است که برخی برای بیان اظهارات پیش پا افتاده نیز صدها تریبون در اختیار دارند اما عده ای همچون این پزشک شریف نیز که با تحمل سختی های فراوان، خدمت به هموطنان در گوشه ای دورافتاده را برگزیده اند، برای ارائه شکوائیه های خود گوش شنوایی نمی یابند!

تلاش "مهر" برای طرح این پرونده، انجام یک کار خبری جدید در جهت منافع یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه یعنی بازنشستگان است که هم مصداق روزنامه نگاری ارزشی و اخلاقی است و هم روزنامه نگاری حرفه ای.

این خبرگزاری معتقد است محتوایی که در رسانه های دیجیتال تولید می شود و کاغذهایی که سیاه شده و به دست مردم می رسد از حق پزشک بازنشسته ای است که در دهه نخست پیروزی انقلاب اسلامی، از خارج کشور برگشته و خدمت به هموطنان را سرلوحه فعالیتهایش قرار داده است.

پرونده پزشک موضوع سلسله گزارشهای دفتر خبرگزاری مهر در تبریز در جستجوی راهکاری است برای درمان "ناکارآمدی" که زیر بحث های سیاسی مخفی شده است.

گفتنی است چندی پیش رنجنامه ای از یک پزشک تحصیلکرده در این خبرگزاری منتشر شد که طی آن وی مدعی شده بود که پس از 20 سال خدمت و در سن 60 سالگی بازنشسته شده اما حقوق کارگری به وی تعلق گرفته است!

بر اساس این رنجنامه، مسئولان تامین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بودند که در صورت پرداخت حق بیمه ای بالاتر، حقوق بازنشستگی او نیز افزایش خواهد یافت اما با وجود پرداخت حق بیمه ای بالاتر از میزان مقرر، حداقل حقوق بازنشستگی به این پزشک تحصیلکرده آلمان اختصاص یافته است!

تلاش خبرگزاری مهر برای پیگیری موضوع تاکنون بی نتیجه مانده و پاسخ مشخصی برای علتیابی تناقضات موجود دریافت نشده است.