فروش سکه منشور کوروش با سوء استفاده از نام موزه ملی!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از رایزنی با موزه بریتانیا برای به نمایش در آمدن منشور کوروش در موزه ملی ایران به مدت هفت ماه و استقبال ایرانیان برای بازدید از این منشور، مسئولان یک شرکت خصوصی که خود را طرف قرارداد با موزه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی معرفی کرده اند در تماس با برخی از بازدیدکنندگان منشور عنوان کرده اند که چون شما در زمان بازدید، فرم ثبت نام خرید سکه های نقره و طلای یادبود منشور کوروش را پرکرده اید بنابراین از میان خیل عظیم بازدیدکنندگان منشور، برای خرید تعداد محدودی از سکه های یادبود منشور کوروش انتخاب شده اید.

مسئولان فروش این سکه ها که در نخستین تماس با مخاطبان مورد نظر، خود را کارمندان موزه ملی ایران معرفی کرده اند به مخاطبان خود گفته اند که سکه های طلایی یادبود منشور کوروش به تعداد هزار عدد و به قیمت 5 میلیون تومان و سکه های نقره به قیمت 500 هزار تومان به فروش می رسد.

آنها به مخاطبان خود توضیح دادند که سکه های نقره ای یادبود از جنس نقره و دارای قطر 5 سانتی متری است که بر روی آن نقش منشور کوروش به صورت برجسته طراحی شده است. همچنین به این اثر شناسنامه ای از طرف موزه ملی ایران داده شده که نشان ماندگاری و ارزش کلکسیونی برای این اثر هنری تلقی می شود و به صورت آرم موزه ملی ایران در پشت آن حک شده است.

در تبلیغات مربوط به این سکه ها آمده است که این محصول شناسنامه دارد بنابراین می توانید برای خرید سکه های نقره در وهله اول 300 هزار تومان به حساب شرکت واریز کرده و هنگامی که سکه را دریافت کردید 200 هزار تومان باقی مانده را بپردازید.

از آنجایی که در سایت اطلاع رسانی این شرکت، نام و نشانی از مجوز ثبت شرکت، قرارداد موزه ملی و محل شرکت وجود نداشت، خبرنگار مهر به عنوان خریدار سکه، خواستار دیدن سکه ها و نشانی این شرکت شد اما مسئولان فروش عنوان کردند تا زمانی که قصد واقعی خرید سکه و واریز وجه را نداشته باشید امکان ارائه نشانی شرکت به خریداران وجود ندارد.

همچنین مسئولان این شرکت در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر وجود قراردادی بین آنها و موزه ملی از ارائه هرگونه مدرک دال بر تایید گفته های خود امتناع کردند.

از سوی دیگر مسئولان موزه ملی ایران در واکنش به این موضوع و درخواست مخاطبان برای اطمینان یافتن از همکاری بین موزه ملی ایران و این شرکت خصوصی به تماس گیرندگان گفتند که استفاده از نام موزه ملی ایران توسط شرکتهای خصوصی برای تبلیغ محصول خود غیر قانونی است چون موزه ملی ایران نمی تواند با چنین شرکتهایی برای فروش سکه قراردادی ببندد بنابراین حتی اگر سکه ای نیز با این مشخصات ضرب شده باشد، فروش آن توسط بخش خصوصی انجام می شود و موزه ملی ایران هیچ دخالتی در آن ندارد. بنابراین اگر قرار باشد که این سکه به فروش برسد یا برگشت داده شود، ارتباطی به موزه ملی ندارد.

همچنین مسئولان موزه ملی ایران در گفتگو با مراجعه کنندگان اعلام کردند که مدیران این شرکت گفته اند دیگر از نام موزه استفاده نخواهند کرد و تغییراتی در سایت اطلاع رسانی خود می دهند اما موزه ملی ایران در صورت ادامه و تکرار این روند، حق شکایت از این شرکت را برای خود محفوظ نگه می دارد.



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گزارش از فاطیما کریمی