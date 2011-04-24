خدمات رسانی دانشجویان علوم پزشکی شیراز در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، 24 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان پرستاری، مامایی، بهداشت محیط، دندانپزشکی، اینترنهای پزشکی و اساتید روانشناسیدر قالب این طرح به ارائه خدمات پزشکی و آموزشی به مردم منطقه محروم روستای بهاران (از توابع منطقه کفترک شهرستان شیراز) پرداختند.

در روز حضور اعضای کانون میقات در روستای بهاران با توجه به استقبال مردم از این طرح 120 نفر از اهالی این منطقه توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان پزشکی مورد معاینه و مداوا قرار گرفتند.

ویزیت و مشاوره دهان و دندان به ویژه برای کودکان توسط دانشجویان رشته دندانپزشکی و رزیدنت دندانپزشکی و مشاوره 28بانوی باردار توسط فارغ التحصیلان مامایی از دیگر خدمات ارائه شده به مردم روستای بهاران بود.

تحویل دارو به بیماران به صورت رایگان با مشاوره پزشک، ارائه مشاوره روانشناسی به ساکنان روستا، آگاهی دادن به مردم در زمینه چگونگی مصرف دارو، تاکید بر اینکه مصرف دارو فقط باید با تجویز پزشک صورت گیرد و توضیح مضرات استفاده بی رویه وخودسرانه دارو از دیگر خدمات و آموزشهای ارائه شده توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در روز حضورشان در روستای بهاران بود.

آگاهی کم مردم از نشانه های بیماریها از معضلات فرهنگی به شمار می رفت، به عنوان مثال در این روستا بیمارانی مشاهده شد که با وجود قند خون بالا و آسیبهای شدید پوستی تحت نظر پزشک قرار نداشتند و از عوارض خطرناک این بیماری بی اطلاع بودند که آنها نیز توسط پزشک عمومی با تاکید به اهمیت پیگیری به متخصصان درمانگاه های تخصصی شیراز ارجاع داده شدند.

غربالگری، تست دیابت، فشارخون و آموزش آگاهی از بیماریهایی مانند تب مالت و سالک، آموزش بهداشت دهان و دندان و دفع بهداشتی زباله نیز از دیگر فعالیتهای علمی فرهنگی گروه میقات در روستای بهاران بود.

روستای بهاران با حدود هفت هزار نفرجمعیت از توابع منطقه کفترک و جزء شهرستان شیراز است. این روستا دارای آب و هوای معتدل بوده و در منطقه کوهستانی واقع شده که از یک طرف نیز به دریاچه مهارلو متصل است، بیشترین منبع درآمد اهالی این روستا، دامداری و کشاورزی است.