کاهش تعداد مبتلایان به بیماری مالاریا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رئیسی، با بیان این مطلب اظهار داشت: مالاریا از بیماری‌های شناخته شده و بومی کشور طی سال‌های بسیار دور است و در حدود 65 سال پیش، سالیانه 30 درصد از جمعیت کشور به این بیماری مبتلا می‌شدند.

وی افزود: در آن زمان با همکاری مجامع بین‌المللی، نسبت به راه‌اندازی برنامه ریشه‌کنی مالاریا در کشور اقدام شد و این امر از طریق راه‌اندازی انستیتو مالاریولوژی که در دانشگاه فعلی علوم پزشکی تهران واقع شده بود، تاسیس اداره ریشه کنی مالاریا در سال 1328 عملی شد.

ردیسی ادامه داد: در آن سال‌ها مرگ و میر بر اثر مالاریا در حدود 200 هزار مورد در سال و میزان ابتلا قریب به 3 میلیون در کشور بوده است و به جز کویر مرکزی ایران در همه مناطق مالاریا به عنوان یک بیماری بومی شناخته می‌شد.

رئیس اداره مالاریا با بیان این که فعالیت‌های گسترده جهانی، منطقه‌ای و ملی، موارد بومی مالاریا را در کشور محدود کرده است، خاطرنشان کرد: با انجام این فعالیت میزان ابتلا در کشور از 3 میلیون مورد به حدود 100 هزار مورد در سال 70 کاهش پیدا کرد و به همین دلیل برنامه وزارت بهداشت از ریشه‌کنی به کنترل تغییر جهت پیدا کرد.

وی افزود: با برنامه کنترل مالاریا، در حال حاضر موارد بومی مالاریا، 3 استان جنوب و جنوب شرقی کشور یعنی هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان محدود شده و سالیانه بیش از 90 درصد از موارد مالاریای کشور در این سه استان گزارش می‌شود.

رئیسی با اشاره به این که در سال 88 برای اولین بار طی 65 سال اخیر موارد مالاریای گزارش شده کشور به زیر 10 هزار نفر کاهش یافته گفت: در سال گذشته موارد ابتلای این بیماری 3 هزار و 16 مورد گزارش شده است که نیمی از موارد ابتلا عمدتاً در میان تبعه کشورهای همسایه، مناطق بومی و یا افراد ایرانی که در خارج از کشور مبتلا شده بودند است.

رئیس اداره مالاریای وزارت بهداشت درباره مرگ و میر این بیماری در کشور اظهار داشت: خوشبختانه بیماری مالاریا در کشور ما به لحاظ مرگ و میر از بار بسیار پایینی برخوردار بوده و به طور متوسط سالیانه 1 تا 2 مورد و در بعضی از سال‌ها هیچ موردی از موارد مرگ مالاریا طی ده سال اخیر گزارش نشده است.