راه اندازی لیگ دوچرخه سواری کوهستان در تبریز

علی خسروشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، افزود: رقابتهای لیگ دوچرخه سواری در رشته های دانهیل و کراس کانتری از خرداد ماه در تبریز برگزار خواهد شد.

وی در خصوص تعداد تیمهای شرکت کننده در لیگ تبریز، اظهار داشت: ما ازطرف هیئت دوچرخه سواری شهرستان تبریز به باشگاه ها و تیم ها اعلام کرده ایم که می توانند برای ثبت نام و شرکت در لیگ تبریز مدارک خود را به این هیئت تحویل دهند و در نظر داریم به هر تعداد تیم که ثبت نام کند، مسابقات را برگزار کنیم.

رئیس هیئت دوچرخه سواری شهرستان تبریز همچنین از برگزاری یک دوره همایش دوچرخه سواری کوهستان تحت عنوان گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آذربایجان خبر داد و گفت: هیئت دوچرخه سواری شهرستان تبریز در ادامه اجرای برنامه های مورد نظر خود، یک دوره همایش دوچرخه سواری کوهستان در خرداد ماه برگزار خواهد کرد.

وی ادامه داد: این همایش قرار است با عنوان گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آذربایجان و با حضور 40 رکابزن در قالب 10 تیم از استانهای شمالغرب کشور برگزار شود.

خسروشاهی با اشاره به مسیر برگزاری این همایش، اضافه کرد: رکابزنان حاضر در این همایش بایستی مسیر ارشدچمن اسکو تا دامنه های سهند را طی کنند.

وی یکی از اهداف برگزاری این همایش را شناساندن بیش از پیش زیبایی های منطقه ارشد چمن اسکو و دامنه های زیبای سهند دانست و اظهار داشت: علاوه بر اینکه این همایش، بستری برای نمایش توانایی های فنی دوچرخه سواران خواهد بود، می تواند در جهت معرفی زیبایی های طبیعت آذربایجان شرقی هم نقش داشته باشد.