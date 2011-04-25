هشدار مسئول دبیرخانه دائمی ۱۵ خرداد نسبت به تحریف تاریخ ورامین

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر یکشنبه در جلسه دبیران تاریخ آموزش و پرورش ورامین، پاسداشت ارزشهای اسلامی و تاریخی را رسالتی مهم و اساسی توصیف نمود.

وی ۱۵خرداد ۴۲ را هویت تاریخی و انقلابی مردم ورامین دانسته و از دبیران تاریخ خواست جهت انتقال پیامهای ارزشمند این حماسه ماندگار به دانش آموزان تلاش نمایند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین تصریح کرد: برخی درصدد تخریب وجهه مردم ورامین بوده و هستند، لکن سابقه درخشان ۱۵خرداد و حمایت این مردم از ولایت و مرجعیت، بیانگر تدین و ولایتمداری مردم این خطه است.

وی نسبت به تحریف تاریخ هشدار داده و افزود: تحریف تاریخ یکی از خطرات فرهنگی جدی جامعه است و دبیران تاریخ باید به طور صحیح و با دقت عمل فراوان، تاریخ را به نسل آینده منتقل سازند.

محمودی ادامه داد: ۱۵خرداد نشانه آن است که ولایتمداری و دین مداری، ریشه اصلی انقلاب اسلامی است و به همین دلیل، باید از این قیام صیانت نمود.

در این جلسه، ابتدا تاجیک معاون آموزش و پرورش ورامین طی سخنانی خواستار تلاش جدی تر دبیران تاریخ در جهت تبیین وقایع تاریخ انقلاب اسلامی برای نسل جوان شد.

در پایان این جلسه نیز منصور بنی عامر رئیس دانشگاه علمی کاربردی و مسئول کمیته علمی همایش بین المللی ۱۵خرداد ورامین، از دبیران خواست با نگارش مقاله در مورد ابعاد گوناگون قیام ۱۵خرداد به رونق بخشیدن این همایش کمک نموده و اثری ماندگار از خود بر جای بگذارند.