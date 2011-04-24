باید فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، میرزامحمد سلگی ظهر یکشنبه در کمیته ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت اظهار داشت: این امر با ارتباط بیشتر با نسل جوان و انجام امور فرهنگی با موضوع شهادت ممکن خواهد بود.

سلگی با تاکید بر اینکه باید ترویج فرهنگ شهادت محور فعالیت های فرهنگی قرار گیرد، گفت: شهدا، جانبازان و ایثارگران با فداکاری، ایثار و جانفشانی خود در هشت سال دفاع مقدس و دوران انقلاب باعث پیروزی اسلام مقابل کفر شدند.

وی با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، اظهار داشت: مسئولان باید با الگوگیری از سیره و زندگی شهدا برای شناسایی این بزرگواران به نسل جوان بیش از پیش تلاش و برنامه‌ریزی کنند.

مشاور استاندار همدان در امور ایثارگران تاکید کرد: تنها نام ‌نویسی کوچه‌ها به نام شهدا کافی نیست و باید برنامه های گسترده تری انجام شود.

وی نصب وصیت نامه شهدا در ادارات، دیوارنویسی با موضوع شهدا، خرید و اهدا کتاب با موضوع شهدا به کتابخانه‌های عمومی و مدارس، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، نامگذاری کتابخانه‌ها به نام شهدا و ایجاد بانک اطلاعاتی ایثارگران را از جمله برنامه‌های کمیته ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت برشمرد.