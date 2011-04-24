به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سید محمد موسوی زاده عصر یکشنبه در آستانه روز صنعت برق در نشست خبری با اصحاب رسانه در سمنان گفت: برای حمایت از بخش کشاورزی میزان تعرفه برق در بخش کشاورزی به ازای هر کیلووات از 115 ریال به 80 ریال کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان ادامه داد: در صورتی که کشاورزان در چهار ساعت ابتدایی شب و در زمان اوج مصرف از ساعت 20 تا 24 در مصرف برق صرفه جویی کنند، در 20 ساعت بقیه هزینه برق برای آنها هر کیلووات 40 ریال محاسبه می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان تعرفه برق در بخش صنعت تغییری نکرده و همانند سال قبل محاسبه می‌شود، گفت: میزان تعرفه برق برای مصارف خانگی هر کیلووات 30 ریال افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان ادامه داد: متوسط قیمت برق در بخش صنعت به ازای هر کیلووات 340 ریال است که مشترکان صنعتی مورد حمایت خاص سازمان صنایع و معاون هستند و از بسته‌های حمایتی استفاده می‌کنند.

موسوی‌ زاده افزود: تاکنون گزارش استفاده 92 مشترک صنعتی استان سمنان از بسته‌های حمایتی به ما اعلام شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان سمنان با بیان اینکه در تعرفه‌های جدید برق بالاترین نرخ را بخش دولتی و پائین ‌ترین نرخ را بخش کشاورزی دارد، گفت: با توجه به اینکه در آستانه فصل گرما قرار داریم، مشترکان باید در مصرف برق صرفه‌جویی کنند.

وی افزود: صنعت برق یک صنعت زیربنایی است که یکی از معیارهای توسعه محسوب می‌شود.