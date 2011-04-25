بازار پررونق حدس و گمان بیکاران/ سکوت یکساله بیکاری در ایستگاه آمار

به گزارش خبرنگار مهر، توقف اعلام جزئیات فصلی نرخ بیکاری در کشور از بهار سال گذشته تاکنون، اظهار نظرها و گمانه زنی های مختلف از سوی مسئولان وزارت کار، مقامات کارگری و کارفرمایی، عدم پاسخگویی مرکز آمار ایران، شفاف نبودن وضعیت کارجویان و همچنین بیان ابهام نسبت به ارائه مستندات ایجاد 1.6 میلیون شغل حتی از سوی مجلس باعث شد تا هم اکنون نرخ بیکاری و مسائل مرتبط با آن در ابهام برانگیزترین حالت خود باقی بماند.

طی کل فصول و ماه های سال گذشته نه تنها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی اطلاعاتی از وضعیت بیکاران در استانها ارائه نشد بلکه مرکز آمار ایران نیز در این زمینه سکوت اختیار کرد و فقط در زمستان سال گذشته پس از اعلام رئیس جمهور مبنی بر اینکه نرخ بیکاری در حد 10 درصد است، وزیر کار نیز به دفعات این موضوع را مطرح و آن را تکرار کرده است.

با این حال هنوز هم مرکز آمار ایران اقدام به انتشار وضعیت اشتغال استانها چه در فصول تابستان، پاییز و زمستان 89 و چه در مورد کل وضعیت سالیانه نکرده است و در این بخش سیاست سکوت را در پیش گرفته است.

تنها پرونده ای که از نرخ بیکاری و وضعیت آن در کشور وجود دارد با عبارت "چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار- بهار1389" در سایت مرکز آمار ایران است که باید گفت از این موضوع یکسال گذشته است.

تداوم سیاست سکوت

بر پایه این گزارش، عدم شفاف سازی در مورد وضعیت بیکاری کشور و از سویی برنامه ریزی های ویژه دولت در این بخش و الزام دستگاه های مرتبط به تلاش در این خصوص و احساس نیاز دولت مبنی بر اینکه در این حوزه توجهات ویژه ای باید صورت گیرد در کنار عدم اعلام آمارهای آن، باعث شده است تا تصور شود وضعیت بیکاری و کارجویان قابل قبول نیست و با استانداردها فاصله زیادی داریم.

همچنین به نگاه تردید برانگیز جامعه کار و تولید نسبت به ایجاد واقعی 1 میلیون و 600 هزار فرصت شغلی و توان ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت دیگر در سال جاری نیز افزوده است.

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی طی روزهای گذشته با تکرار دوباره نرخ بیکاری 10 درصدی که نسبت به بهار 89 معادل 4.6 درصد کاهش دارد، گفت: هنوز هم کشور در اوج منحنی ورود کارجویان به بازار کار قرار دارد.

مثال "نانوایی"

وزیر کار و امور اجتماعی معتقد است که متولدین زیادی از دهه 60 هستند که پس از اتمام تحصیلات و خدمت سربازی حالا آماده ورود به بازار کار هستند. البته وی در این رابطه ترافیک پرحجم تقاضاها برای ورود به بازار کار را به "نانوایی" شبیه می داند که با وجود پخت یکسان در تمام ساعات، برخی از زمان های روز مشتریان مجبور می شوند در صف بمانند اما در نهایت همه با دست پر به خانه می روند.

باید به این نکته نیز در این باب اشاره کرد که طی سال گذشته هر چقدر که بازار کار و فعالان در این عرصه از دستیابی به آمار و اطلاعات ورودی به بازار کار و حجم تقاضاها محروم بوده اند، خوشبختانه وزارت کار و امور اجتماعی در فواصل زمانی مختلف از افزایش ایجاد مشاغل جدید و عملکرد خروجی در این بخش سخن گفت.

بازار شایعات

از سویی بروز تاخیر طولانی مدت و یکساله در اعلام وضعیت بازار کار باعث شده است تا گمانه زنی و حدس و تخمین جای بررسی های کارشناسی را بگیرد به نحوی که برخی تعداد بیکاران را 2 میلیون و 900 هزار نفر و برخی بالای 5 میلیون می دانند، همچنن گروهی نرخ بیکاری 10 درصدی را پذیرفتند و بخشی از بازار کار نیز آن را 16 درصد، بالای 20 درصد و در بخش فارغ التحصیلان نیز بیش از 40 درصد عنوان می کنند.

آخرین اظهار نظر وزیر کار و امور اجتماعی از وضعیت بیکاران و گزارشات مرتبط به آن مربوط به روزهای گذشته است که عنوان کرد، هنوز مرکز آمار ایران گزارش مربوط به وضعیت بیکاری در 89 را ارائه نکرده است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با اشاره به رونق بازار گمانه زنی و تخمین از وضعیت بیکاری و در عین حال عدم شفافیت در آن، گفت: اینکه فقط عنوان شود ورود به بازار کار در هر سال بیشتر از سنوات قبل می شود کافی نیست و در این زمینه نیاز به ارائه کارشناسی های علمی است.

نیاز بازار کار

مشاوره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، اظهار داشت: بازار کار نیاز دارد تا در فواصل زمانی معین از سن فعال جامعه، نرخ بیکاری، تعداد کارجویان، وضعیت مبادی ورودی و خروجی بازار کار و اطلاعات مهمی از این دست باخبر باشد تا بتواند برای آینده بازار کار تصمیم گیری کند.

حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: اینکه ما فقط بخواهیم با حدس و گمان به عرصه برنامه ریزی در بازار کار قدم بگذاریم نمی تواند ما را به سمت یک برنامه اجرایی دقیق و هدفگذاری مناسب هدایت کند.

وی ادامه داد: در حالی از افزایش اشتغال زایی و رونق در بازار کار توسط وزارت کار و امور اجتماعی سخن به میان می آید که سازمان تامین اجتماعی در مورد وضعیت بیمه شدگان جدید آماری ارائه نمی کند و از سویی نیز اعلام می شود که صندوق بیمه بیکاری توان مناسبی برای حمایت از بیکاران ندارد.

استناد به آمار 88

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، بیان داشت: با توجه به اینکه ما در کشور هنوز هم با تعداد بسیار بالایی از بیکاران مواجه هستیم می طلبد تا آمارها نیز به روز و در دسترس باشد نه اینکه استناد ما به وضعیت بازار کار مربوط به آمارهای سال 88 باشد در حالی که وارد سال 90 شده ایم.

به گفته حاج اسماعیلی، در حالی که ما نمی توانیم به جزئیات و زوایای مختلف وضعیت استان ها از تعداد بیکاران و اشتغال ایجاد شده قطعی دسترسی داشته باشیم، چگونه باید در مورد آن صحبت کنیم.