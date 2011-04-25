بنیاد بین المللی نهج البلاغه در سطح سه طلبه می پذیرد

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام دین‌پرور- مدیر بنیاد نهج‌البلاغه با اعلام این خبر افزود: متقاضیان حداکثر تا 10اردیبهشت ماه جاری فرصت دارند با مراجعه به سایت معاونت آموزش حوزه و مرکز آموزش تخصصی نهج‌البلاغه به صورت اینترنتی نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند افرادی که امکان دسترسی به اینترنت ندارند می‌توانند با مراجعه به دفتر بنیاد نهج‌البلاغه در قم در آزمون ثبت‌نام کنند.

وی همچنین اعطای مدرک سطح سه توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، پرداخت کمک هزنیه تحصیلی، معرفی به مراکز علمی و آموزشی، امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و معافیت از دروس عمومی حوزه را از مزایای شرکت در این دوره عنوان کرد.

دین‌پرور یادآور شد: آزمون کتبی پذیرش در این دوره جمعه 30 اردیبهشت 90 در بنیاد بین‌المللی نهج‌البلاغه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شرایط ثبت نام در این آزمون گفت: سن متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته تخصصی نهج‌البلاغه ثبت‌نام می‌کنند نباید از 34 سال بیشتر باشد و تنها برای کسانی که در مقاطع بالاتر از سطح سه تحصیل کرده‌اند و یا به خدمت سربازی رفته‌اند نسبت به مدت مذکور به سن آنها افزوده می‌شود.

مدیر بنیاد نهج‌البلاغه با اشاره به اولویت های پذیرش در بنیاد بین المللی نهج البلاغه خاطرنشان کرد: دانش‌پژوهانی که سابقه فعالیت‌های پژوهشی به ویژه درباره نهج‌البلاغه و سابقه تدریس در زمینه علوم اسلامی دارند، همچنین حافظان نهج‌البلاغه و فارغ‌التحصیلان سطح دو مراکز تخصصی برای پذیرش در دوره کارشناسی ارشد این بنیاد در اولویت هستند.