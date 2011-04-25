چراغ سبز ایران برای ترانزیت گاز ترکمنستان/ آغاز دور جدید مذاکرات گازی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عشق آباد، مقامات ایران و ترکمنستان تابستان دو سال گذشته بر روی فرمول جدید فروش گاز و افزایش سقف تبادلات سالانه گازی از هشت به 14 میلیارد متر مکعب به توافق رسیدند.

در نهایت زمستان سال گذشته با حضور روسای جمهور دو کشور و بهره برداری از خط لوله دولت آباد – سرخس، حجم گاز وارداتی ایران از ترکمنستان به 14 میلیارد‌ متر مکعب در سال افزایش یافت و این در حالی است که واردات گاز از این همسایه شمالی از سال 1374 و به دنبال انعقاد قراردادی 25 ساله آغاز شده است.



ترکمنستان از 15 سال گذشته تاکنون در قالب این قرارداد متعهد شد تا صدور گاز به ایران را با قیمت ثابت و به تدریج تا سقف سالانه 8 میلیارد متر مکعب افزایش دهد، ضمن اینکه در سال 2007 میلادی نیز متعهد شد سالانه 14 میلیارد متر مکعب گاز به ایران تحویل دهد.



تاکنون این حجم صدور گاز با ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ایران موسوم به "کربچه – کردکوی" به طول تقریبی 200 کیلومتر انجام شده است و به استناد قرارداد پیشین، کربچه به عنوان نقطه آغاز طرح در خاک ترکمنستان و کردکوی نیز به عنوان نقطه تحویل گاز در خاک ایران مشخص شده بودند.



به این ترتیب واردات گاز ایران از ترکمنستان از سال 1376 شمسی آغاز شد و به تدریج تا سال 1379 به 3.3 میلیارد متر مکعب و در سالهای اخیر به بیش از 6 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

در هیمن حال، همزمان با ساخت فاز دوم خط لوله گاز وارداتی ترکمنستان، مذاکرات دو همسایه برای افزایش حجم واردات گاز طبیعی تا سقف 20 میلیارد متر مکعب در سال آغاز شده است.



مصطفی کشکولی معاون شرکت ملی گاز پیشتر از انجام مذاکرات جدید با ترکمنستان برای افزایش حجم واردات گاز از 14 به 20 میلیارد متر مکعب در سال خبر داده و به مهراعلام کرده بود: به زودی این قرارداد جدید گازی بین دو کشور امضا می شود.



چراغ سبز ایران برای ترانزیت گاز ترکمنستان



مهمترین برنامه وزارت نفت در برنامه پنجم توسعه افزایش 8 تا 9 درصدی سهم ایران در تجارت جهانی گاز طبیعی است به طوری که تا سال 1393 باید سهم دومین دارنده ذخایر گاز جهان در تجارت این کالای استراتژیک به بیش از 10 درصد افزایش یابد.



در حال حاضر مذاکرات با کشورهای مصرف کننده و صادرکننده گاز طبیعی توسط ایران آغاز شده که با تکمیل خط لوله شمال و شمالشرق کریدور جدیدی برای ترانزیت گاز به بازارهای بزرگ مصرف همچون هند، چین، پاکستان و بنگلادش در شرق آسیا، ترکیه، عراق، سوریه، کشورهای اروپایی و حاشیه جنوبی خلیج فارس بازگشایی شده است.



جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز پیشتر از امکان اتصال شبکه گاز ایران به 6 کشور همسایه خبر داده و به مهر گفته بود: ایران به زودی به هاب گازی در سطح منطقه تبدیل می شود.



معاون وزیر نفت با بیان اینکه اخیرا مجوز ترانزیت گاز از کشورهای عراق و ترکیه گرفته شده است، اظهار کرده بود: ترانزیت و انتقال گاز از مسیر ایران برای تمامی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دارای توجیه اقتصادی بوده به طوری که واردات گاز از ایران هزینه انتقال و ترانزیت را به شدت کاهش می دهد.



بررسی روند تولید و مصرف گاز طبیعی در بازارهای منطقه و فرا منطقه ای نشان می دهد که ایران با در اختیار داشتن 33.1 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز و برنامه تولید بیش از یک میلیارد متر مکعب تولید این حامل انرژی تا چهار سال آینده در ردیف یکی از قطبهای جدید بازار گاز جهان قرار خواهد گرفت.