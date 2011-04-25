به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون تنیس روی میز 24 فروردین ماه با حضور تمام اعضا و نماینده سازمان تربیت بدنی در حضور سیمین رضایی، پرونده این داور بین‎المللی کشورمان را بررسی کرد و پس از گذشت 10 روز بدون اشاره به هیچ گونه دلیلی حکم محرومیت 18 ماهه (12 ماه قطعی و 6 ماه تعلیقی) وی را به طور رسمی اعلام کرد.

حکم محرومیت سیمین رضایی براساس ماده 9 آئین نامه انضباطی مسابقات ورزشی زیر نظر سازمان تربیت بدنی و مصوب سال 1374 صادر شده است و به موجب آن وی حق هیچ گونه قضاوتی - اعم از داخلی و خارجی - ندارد. این در حالی است که رضایی خود را مبری از هرگونه تخلفی دانسته و به همین دلیل نسبت به حکم اعلام شده معترض است. هرچند که رئیس فدراسیون او را محکوم به تخلف و حتی "جعل" ایمیل کرده است!

سمین رضایی که سال گذشته به عنوان تنها داور تنیس روی میز ایران موفق به دریافت مدرک معتبر "بلوبج"(نشان آبی) شد و طی چند ماه گذشته در مسابقاتی مانند پروتورهای اتریش و مجارستان قضاوت کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: "تا حالا هیچ یک از اعزام‌های من بدون اطلاع فدراسیون انجام نشده است. برای قضاوت‌های برون مرزی مجوز شورای برون مرزی نیاز است اما تا حالا نه من و نه هیچ داور دیگری به طور شخصی برای دریافت این مجوز اقدام نکرده‎ایم".

وی با تاکید بر اینکه فدراسیون مسئول اقدام برای گرفتن مجوز اعزام داوران است، تصریح کرد: "حتی در صورتی که به هر دلیل مصوبه شورای برون مرزی صادر نشود، فدراسیون موضوع را اطلاع می‎دهد. اما پیش از سفرهای گذشته هیچ موضوعی در این زمینه به من اعلام نشد. به نظرم اصلا فدراسیون نام من را برای اطلاع شورای برون مرزی در فهرست اعزام‎ها قرار نداده بود و حالا از من ایراد می‌گیرد".

این در حالی است که رئیس فدراسیون تنیس روی میز تاکید دارد که در جریان هیچ یک از سفر های این داور نبوده است. محمد زارع‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: "درخواست دعوت از داوران به فدراسیون ارسال می‎شود تا کمیته داوران در مورد آن تصمیم گیری کند نه به ایمیل‌های شخصی! هیچ یک از سفرهای اخیر خانم سیمین رضایی با تائید فدراسیون انجام نشد"!

زارع‌پور همچنین سیمین رضایی را محکوم به "جعل" کرد و یادآور شد: "ایمیلی که برای معرفی داور به بازی‎های آسیایی گوانگجو برایمان ارسال شده بود روی بین‌المللی بودن داور تاکید داشت در حالیکه سیمین رضایی با جعل این ایمیل مدعی شده بود که برگزارکنندگان بازی‌ها داور "بلوبج" می‌خواهند تا خودش انتخاب شود که در نهایت هم علیرضا حجازیان برای این بازی‌ها انتخاب شد. البته این داور سوابق دیگری دارد که رئیس کمیته انضباطی از همه آنها آگاه است. از او در این زمینه بپرسید".

البته قدوسی، رئیس کمیته انضباطی در این زمینه هیچ صحبتی نکرد چون معتقد بود نه جایز است و نه منطقی و قانونی؛ اما وی به خبرنگار مهر گفت: " در نشست کمیته انضباطی پس از بررسی پرونده سیمین رضایی، اظهارات و دفاعیه وی مورد استماع قرار گرفت اما در نهایت اعضا به اتفاق آرا تخلف منتصب به او را محرز دانسته و به همین دلیل حکم محرومیت را صادر کردند".

در هر صورت تخلفی که به سیمین رضایی منتسب شده و در کمیته انضباطی فدراسیون تنیس روی میز مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرارگرفت، به خاطر رعایت نکردن مقررات در خروج از کشور و دریافت نکردن مصوبه شورای برون مرزی سازمان تربیت بدنی بود. بر این اساس و با توجه به حکم صادر شده این داور کشورمان 12 ماه از حضوردر میادین محروم است و اگر در این مدت مرتکب تخلف دیگری هم شود علاوه بر حکم تخلف جدیدش، 6 ماه محرومیت تعلیقی وی نیز اعمال خواهد شد.

البته آنچه که در تنیس روی میز مانند دیگر رشته‌ها عرف است اینکه داوران اعزامی به رقابت‌های بین‎المللی باید از سوی فدراسیون داخلی به فدراسیون جهانی یا برگزارکنندگان مسابقه موردنظر معرفی شوند چرا که کمیته مسابقات هر رویدادی مرجع تصمیم گیری برای معرفی داور یا همکاری با یک فرد خاص است و درخواست خود را به فدراسیون ارسال می کند. پس چطور فدراسیون تنیس روی میز در جریان سفرهای سیمین رضایی نبوده است؟!

شاید به همین دلیل است که سیمین رضایی می‎گوید: "فکر می‎کنم محرومیتم نتیجه یکی از مصاحبه‎هایی است که سال گذشته انجام داده بودم و گرنه من تاحالا برای سفرهای کاری یا همراه تیم بوده ام یا اینکه فدراسیون هم در جریان کار من بوده است".

سیمین رضایی که عضو کمیته فنی و قوانین آسیا و کمیته قوانین فدراسیون جهانی است، به حکم محرومیتش معترض است و اعتراض خود را هم به مسئولان فدراسیون اعلام کرده است. اما رئیس کمیته انضباطی به خبرنگار مهر گفت: "تنبیهات انضباطی قطعی هستند. مگر اینکه به درخواست محکوم و بنا به تشخیص رئیس فدراسیون قابل تجدید نظر باشد".

وی همچنین در مورد تاخیر در اعلام حکم سیمین رضایی گفت: "پس از برگزاری نشست زمانی برای تنظیم حکم، تایپ آن و تائیدیه توسط اعضا لازم بود. به همین دلیل بین زمان نشست کمیته انضباطی تا اعلام حکم چند روز فاصله بود".

در هر صورت حکم سیمین رضایی نخستین حکمی است که طی یکی -دو ماه اخیر از سوی کمیته انضباطی صادر شده است. این کمیته در این مدت برای نوشاد و نیما عالمیان، افشین نوروزی و محمدرضا اخلاق پسند جلساتی را تشکیل داده و آنها را توبیخ و جریمه نقدی کرده است. اما نتیجه هیچ یک از آنها اعلام نشده بود.