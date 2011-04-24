نمایشگاه هفته مشاغل در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این نمایشگاه عصر یکشنبه در دبیرستان کوثر سمنان گشایش یافت.

در این نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان 9 هنرستان فنی و حرفه ای و کارودانش شهر سمنان در 50 رشته تحصیلی به نمایش گذاشته شده است.

این رشته ها نظیر ساخت و تولید، متالوژی، رایانه، طراحی، دوخت لباس،برق و عمران به تماشا گذاشته شده است.

در این نمایشگاه، دانش آموزان با رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش آشنا می شوند و اطلاعات لازم درخصوص انتخاب رشته تحصیلی در سال دوم دبیرستان را به دست می آورند.

نمایشگاه هفته مشاغل تا یازدهم اردیبهشت صبحها از ساعت 8 تا 12 ویژه دانش آموزان و عصرها برای عموم در دبیرستان کوثر سمنان دایر است.