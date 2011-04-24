پرتال جامع بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: امیدوارم فرصتی که مرکز سایت ها ایجاد کرد، برای بنیاد اسراء و مراکز آن، اقدامی مبارک و همراه با خیر و برکت و علم و معنویت و نورانیت و هدایت برای همگان باشد.



حجت الاسلام مرتضی واعظ آملی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی این پرتال، زمینه توسعه علم نافع فراهم شود و در همین رابطه گفت: اینکه با راه اندازی این پورتال، همه فعالیت های بنیاد با نظام هماهنگ علمی و فنی پیش رود، کار خوبی است.



وی خواستار مشارکت جدی همه مدیران و دست اندرکاران امور با مرکز سایت های بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء شد و افزود: به برکت وجود کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س)، حوزه علمیه، روحانیت و همه کسانی که مباحث علمی و دینی و فرهنگی را اصل و اساس همه فعالیت هایشان قرار دادند، امیدوارم این پورتال هم جبهه کاری خوبی در بحث گسترش علم نافع ایجاد کند.



رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء تاکید کرد: این بنیاد متعلق به حوزه علمیه و جهان اسلام است و باید نقد و حساسیت همه اقشار و سلائق را در نظر بگیریم.



حجت الاسلام واعظ جوادی با اشاره به محوریت فعالیت این بنیاد که در زمینه نشر افکار و اندیشه های آیت الله العظمی جوادی آملی است، بر لزوم ورود جدی‌تر به عرصه اطلاع رسانی تاکید کرد و یادآور شد: در حال حاضر فعالیت‌های خوبی در عرصه اطلاع رسانی از جمله انتشار نشریه داخلی، تهیه و تنظیم اخبار مربوط به آیت الله جوادی آملی و برنامه های بنیاد بین المللی اسراء انجام می شود، ولی با راه اندازی این پورتال انتظار می رود که تهیه اخبار و گزارش های خبری به صورت حرفه ای تر انجام گیرد.



وی اضافه کرد: در بخش های دیگر هم نیازمند مشارکت جدی مدیران برای پربار کردن محتوای این پورتال هستیم تا نیاز همه مخاطبان از طریق این پرتال تأمین شود.



رئیس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء تاکید کرد: در زمینه web TV هم مذاکراتی انجام شد و ایجاد آن بستگی به تنوع و گستردگی فعالیت ها دارد.



ظرفیت ایجاد 80 لینک



در این جلسه حجت الاسلام امین پور مدیر سایت های بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء نیز توضیحاتی در مورد خصوصیات و ویژگی های این پرتال جامع ارائه کرد.



وی اظهار داشت: پرتال جامع بنیاد بین المللی اسراء نوعی درگاه ورودی است که مجموعه های مختلف را به همدیگر مرتبط می کند.



مدیر مرکز سایت های بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء اظهار داشت: در طراحی این پورتال، استانداردهای لازم رعایت و در مرحله اول، ظرفیت ایجاد حدود 80 لینک در نظر گرفته شد.



حجت الاسلام امین پور ضمن بیان امکانات و ظرفیت های این پورتال جامع، اظهار داشت: پورتال جامع بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء به گونه ای طراحی شده که کاربران اینترنتی بتوانند در اسرع وقت از لینک های آن استفاده کنند.



در این جلسه، معاونان، مشاوران و مدیران مراکز بنیاد بین المللی علوم وحیانی به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پیرامون محتوا و طراحی قالب این پرتال ارائه کردند.