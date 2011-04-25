چهاردهمین خانه عالم شمال شرق تهران در دست احداث است

حجت الاسلام رضا نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران افزود: با بهره برداری از پروژه خانه عالم در شهر پردیس و اسکان سه مبلغ ، تعداد خانه های عالم در شمال شرق تهران به 14 عدد خواهد رسید.

وی ضمن تقدیر ازحجت الاسلاموحید بارفروش مقدم، بابت پیگیری های مجدانه در ساخت این خانه عالم، هدف از احداث خانه های عالم را استقرار روحانیون مستقر درروستاها اعلام کرد.

این مسئول ادامه داد: عدم تأمین مکان مناسب برای اسکان، یکی از دغدغه های روحانیون مستقر است که با افزایش تعداد خانه‌های عالم، استقرار روحانیون در مناطق محروم و روستایی افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: همچنین ساخت خانه های عالم در روستاهاموجب رشد و تقویت تبلیغ احکام دین مبین اسلام و ترقی فکری جوانان در مسائلدینی می شود.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی شمال شرق تهران درادامه با اشاره به نقش مبلغان در ترویج احکام دینی در جامعه اضافه کرد: امروزمبلغان در تحکیم مبانی اسلامی و دینی و مقابله با تهاجم فرهنگی نقش تأثیر‌گذاری دارند که این نقش می ‌تواند با فراهم آمدن امکانات تبلیغی شکوفاشود.

وی بیان داشت: منطقه شمال شرق نیاز مبرم به حداقل 100خانه عالم دارد که امید استبا همکاری و مساعدت مسئولان مربوطه، هر چه سریعتر این نیازمرتفع شود.

نیکبخت افزود: تبیین احکام دینی و اسلامی، اقامه نماز جماعت، ترویج فرهنگ نماز، برگزاریکلاسهای آموزشی در حوزه دین برای جوانان و نوجوانان و تشکیل کانون فرهنگی،از مهمترین فعالیت‌هایی است که روحانیان مستقر در روستاهای مناطق4،7،8 و13 باید به آن اهتمام داشته باشند.