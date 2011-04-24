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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

ندیمی:

سرمایه گذاران برای مکان یابی صنعتی در استانهای شمالی دچار مشکل هستند

سرمایه گذاران برای مکان یابی صنعتی در استانهای شمالی دچار مشکل هستند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنایع و معادن گفت: سرمایه گذار ان برای مکان یابی صنعتی با توجه به محدودیتهایی که در استانهای شمالی از جمله گیلان وجود دارد، دچار مشکل هستند که باید این مشکلات به حداقل ممکن برسد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، ایرج ندیمی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی بر لزوم توسعه زیر ساخت های صنعتی در استان گیلان تاکید کرد و اظهارداشت: زیر ساخت های شهرکهای صنعتی استان به عنوان تنها فرصت سرمایه گذاری باید به خوبی فراهم شود تا رونق اقتصادی و کاهش بیکاری برای مردم محسوس باشد.

وی همچنین اشتغال صنعتی را پایدارترین اشتغال در جامعه دانست و افزود: صنعت بدون کشاورزی به تعالی نمی رسد ازاینرو باید در زمینه محصولات کشاورزی استان برنامه ریزی اساسی انجام شود.

معاون وزیر صنایع و معادن در ادامه به سال جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: به فرموده مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی آغاز یک پروژه است.

 وی با اعلام اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران 20 درصد اصل درآمد نفت و مشتقات و میعانات گازی بطور مستقیم به امر تولید و سرمایه گذاری اختصاص می یابد، افزود: با سرمایه گذاری پایدار اشتغال و تولید پایدار در جامعه ایجاد می شود که نشان دهنده فردای بهتر برای نظام و مردم است.

ندیمی با اشاره به اینکه نمی توان تحریم های دشمنان را انکار کرد، اظهار داشت: با توجه به بیداری کشورهای اسلامی ممکن است فشارهای اقتصادی بیشتری بر ایران تحمیل شود اما برای کشور یک فرصت به لحاظ سرمایه گذاری ها و بازگشت سرمایه ها به داخل کشور است.

وی همچنین به لحاظ ساختاری امسال را مهم دانست و اظهار داشت: بخش اعظمی از تعامل تجارت و صنعت امسال عملی می شود و همینطور نگرانی های بخش صنعت، معدن و کشاورزی از سیاست های تجاری تا حدودی برطرف خواهد شد.

کد مطلب 1296589

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