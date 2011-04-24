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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۳۵

شامانی خبر داد:

درآمد سال 60 میلیارد ریالی گمرگ سمنان در سال گذشته

درآمد سال 60 میلیارد ریالی گمرگ سمنان در سال گذشته

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر گمرک استان سمنان گفت: گمرک استان سمنان سال گذشته 60 میلیارد ریال درآمد داشته است که نسبت به مدت مشابه از رشد زیادی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اکبر شامانی عصر یکشنبه در نشست واگذاری برخی اختیارات ستاد گمرک کشور به گمرک استان سمنان گفت: درآمد گمرک استان در فروردین امسال 300 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر است.

مدیر گمرک استان سمنان به رتبه اول گمرک استان در طرح تکریم ارباب رجوع در کشور اشاره کرد و گفت: گردش مالی در گمرک استان سمنان یک میلیارد دلار است.

به گفته وی، حدود هزار و 400 واحد صنعتی استان تهران نیز مشرف به مرز استان سمنان فعالیت می کنند و با توجه به اینکه مراجعه به گمرک استان سمنان برایشان توجیه مناسبی دارد این امر موقعیت خوبی برای گمرک استان سمنان محسوب می شوند.

پیگیری ایجاد و راه اندازی گمرک گرمسار با تامین حداقل 15 پست سازمانی و نیروی انسانی لازم از محل استانی، صدور مجوز انجام تمام امور و رویه های گمرکی در استان، ترانزیت کالا های مربوط به استان و و موافقت ترانزیت کالا به گمرک استان از گمرکات مرزی، پیگیری تفویض اختیار تمدید ضمانت نامه به گمرک استان، مهمترین مصوبات این جلسه بود.

احداث ریل آهن و پیگیری انتقال به گمرک سمنان و گرمسار، آماده سازی محوطه و زیرساختهای مورد نیاز گمرک سمنان و گرمسار، پیگیری شرایط جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و موانع موجود بر سر راه استاندارد و قرنطینه و بهداشت، ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران برای احداث انبارهای عمومی، افزایش اعتبارات جاری و تملک سرمایه ای برای توسعه زیرساخت های گمرک و واگذاری مسکن مورد نیاز انتقالی ها به استان هم از تعهدات استانداری در این جلسه بود.

کد مطلب 1296593

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