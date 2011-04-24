درآمد سال 60 میلیارد ریالی گمرگ سمنان در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اکبر شامانی عصر یکشنبه در نشست واگذاری برخی اختیارات ستاد گمرک کشور به گمرک استان سمنان گفت: درآمد گمرک استان در فروردین امسال 300 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر است.

مدیر گمرک استان سمنان به رتبه اول گمرک استان در طرح تکریم ارباب رجوع در کشور اشاره کرد و گفت: گردش مالی در گمرک استان سمنان یک میلیارد دلار است.

به گفته وی، حدود هزار و 400 واحد صنعتی استان تهران نیز مشرف به مرز استان سمنان فعالیت می کنند و با توجه به اینکه مراجعه به گمرک استان سمنان برایشان توجیه مناسبی دارد این امر موقعیت خوبی برای گمرک استان سمنان محسوب می شوند.

پیگیری ایجاد و راه اندازی گمرک گرمسار با تامین حداقل 15 پست سازمانی و نیروی انسانی لازم از محل استانی، صدور مجوز انجام تمام امور و رویه های گمرکی در استان، ترانزیت کالا های مربوط به استان و و موافقت ترانزیت کالا به گمرک استان از گمرکات مرزی، پیگیری تفویض اختیار تمدید ضمانت نامه به گمرک استان، مهمترین مصوبات این جلسه بود.