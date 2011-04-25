کارآفرینان برتر استان قزوین معرفی می شوند

علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: همه ساله با تشکیل ستاد برگزاری مراسم هفته کارگر برنامه های متنوعی در این روز در استان برپا می شود.

وی افزود: امسال تلاش کردیم تا برنامه ها را به کانونهای شوراها و تشکلهای کارگری واگذار کنیم تا مشارکت کارگران در آن بیشتر شود.

ایمانی تصریح کرد: دیار با ولایت، رئیس جمهور و وزرای کار و صنایع، دیدار با خانواده شهدا، تجلیل از کارگران نمونه کشوری و شش کارگر نمونه استان، تقدیر از کارآفرینان برتر، گلباران مزار شهدا، حضور در نماز جمعه و برپایی جشن در واحدهای صنعتی از جمله برنامه های امسال هفته کارگر در استان قزوین است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان یادآور شد: در جشنواره کارآفرینان برتر در سال جاری 544 نفر از کارآفرینان تاکنون ثبت نام کرده اند که کمتر از هفت سال سابقه کسب و کار دارند وسن آنها کمتر از 35 سال است.

وی افزود: در سال گذشته 12 کارآفرین برتر مورد تجلیل قرار گرفتند و امسال 9 کارآفرین برتر در بحثهای صنعت، کشاورزی و خدمات معرفی و تجلیل می شوند.