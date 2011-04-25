17 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنعتی استان قزوین انجام شد

علی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: تعداد بازرسیهای انجام گرفته از واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ استان از هفت هزار مورد به 17 هزار افزایش یافته است.

وی به کاهش حوادث ناشی از کار در واحدها اشاره کرد وافزود: در سال 88 تعداد حوادث680 فقره بود که این آمار در سال گذشته به 571 فقره رسید که 16 درصد کاهش داشت.

ایمانی اضافه کرد: در طی دو سال گذشته با کاهش30 درصدی حوادث ناشی از کار در استان مواجه شدیم که بیشترین حوادث در بخش ساختمان رخ داده است.

این مسئول یادآور شد: علیرغم افزایش ساخت و سازها در طرح مسکن مهر با آموزش و نظارت توانستیم میزان حوادث را کاهش دهیم که این روند امسال نیز پیگیری خواهد شد.

88 هزار نفر ساعت آموزش مهارتی

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان خاطرنشان کرد: به منظور ارتقا سطح مهارتهای فنی و حرفه ای نیروهای شاغل در بخشهای صنعت استان در سال گذشته 88 هزار نفر روز آموزش داده شد که نقش مهمی در افزایش کیفیت کار و تضمین ایمنی در فعالیتها داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال90 نیز با تداوم آموزشهای مهارتی نسبت به تامین سلامت کارگران و افزایش راندمان کاری در واحدها و نیز افزایش کاهش حوادث ناشی از کار اقدام مناسب صورت می گیرد.