نگرانی از دخالتهای گسترده تر غرب در لیبی ؛ انحراف انقلاب از مسیر اصلی

اعلان اعزام کارشناسان و مشاوران نظامی از سوی ایتالیا، فرانسه، انگلیس به بهانه آموزش نیروهای انقلابی مقدمه ای برای دخالت نظامی زمینی در لیبی است. با وجود پیروزی های اخیر انقلابیون در مصراته و برخی مناطق غربی به نظر می رسد که این پیروزی ها نمی تواند عامل بازدارنده ای در برابر دخالت غربی ها باشد.

اضطراب و انفعال شورای ملی موقت لیبی

سفر دوره ای "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی موقت و هیئت همراه به برخی کشورها که این شورا را به رسمیت شناخته اند به منظور آگاه کردن کشورها با دیدگاه انقلابیون صورت گرفته است، اما موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد سفر نکردن به برخی کشورهای مهم عربی و اسلامی از جمله مصر و ترکیه است.

اما نکته ای که قابل تامل است وجود نوعی اضطراب و انفعال در مواضع شورای ملی موقت است در حالی که رئیس شورا اولویت خود را پس از سرنگونی قذافی، سه کشور ایتالیا ، فرانسه و قطر دانسته است، اما "علی العیساوی" وزیر امور خارجه این شورا اعلام کرده است که اگر بنا به دخالت نظامی زمینی باشد کشورهای عربی و اسلامی در اولویت قرار دارند.

بدیهی است که نوعی اضطراب در تحرکات سیاسی شورای ملی موقت حاکم است.این شورا در عین حال که درخواست کمک نظامی انگلیس، فرانسه و ایتالیا را کرده است مقدمه را برای حضور گسترده تر این کشورها در خاک لیبی فراهم آورده است از سویی تصویر روشنی از دخالت زمینی غرب و میزان این دخالت ندارد.

این شورا موضع انفعالی در قبال مصر و ترکیه اتخاذ کرده است. با وجود اینکه مصر و ترکیه شورای ملی موقت را به عنوان تنها واحد مشروع به رسمیت نشناخته اند، اما روابط غیر رسمی شورای ملی را با این دو کشور گره زده است.

رکود نظامی در جبهه های جنگ

به گزارش مهر، مواضع میان شهر اجدابیا و البریقه دست به دست می شود به نظر می رسد که انقلابیون باید در این منطقه به علت نزدیکی آن به بنغازی محل استقرار اصلی آنها اوضاع بهتری داشته باشند، اما ضعف نظامی محسوسی نزد انقلابیون وجود دارد.

در مصراته انقلابیون وضعیت بهتری دارند و توانسته اند که در مقابل حملات نظام قذافی ایستادگی کنند و به پیروزی های گسترده ای دست یافته اند.کمکهای زیادی از راه دریا از بنغازی به مصراته برای انقلابیون ارسال می گیرد، اما حجم کشتاری که به وسیله نیروهای قذافی صورت گرفته است اصرار ساکنان شهر برای دخالت بین المللی برای شکستن محاصره را به دنبال داشته است.

در غرب لیبی با ، رژیم قذافی با وجود سیطره بر بیشتر شهرها، نگران کنترل الزنتان است. نیروهای قذافی هفته گذشته کنترل گذرگاه مرزی الذهبیه با تونس را از دست دادند به ویژه که مرزهای شرقی با مصر نیز در کنترل انقلابیون است. انقلابیون در مناطق غربی به جنگهای خیابانی برای از پای درآوردن رژیم متوسل شده اند.

افول نظامی قذافی

آنچه هم اکنون در لیبی مشهود است کاسته شدن از نیروهای طرفدار نظام قذافی است آنها علاوه بر اینکه کنترل خود را از دست داده اند دیگر توان بازپس گیری این شهرها را ندارند در مقابل نیروهای انقلابی به پایداری خود ادامه می دهند، اما هنوز موفق به وارد کردن ضربه نهایی به پیکره رژیم نشده اند.

مشکلات کنونی لیبی

بر اساس گزارش الجزیره، مشکلات و خطراتی که اوضاع لیبی را تهدید می کند عبارتند از:

1- مشاوران و کارشناسان نظامی که برای آموزش و سازماندهی نیروهای شورای ملی موقت همگی از فرانسه ، ایتالیا و فرانسه هستند.

2- اوضاع بحرانی مصراته زمینه را برای دخالت نظامی گسترده کشورهای غربی در خاک لیبی مهیا می کند.

3- شورای ملی موقت و کمیته بحرانی وابسته به آن نمی تواند که موضع سرنوشت ساز و محکمی در برابر د خالت غربی و میزان دخالت غرب اتخاذ کند.

4- اگر نقش قطر را فاکتور بگیریم به نظر می رسد کشورهای عربی و اسلامی از عرصه لیبی محو شده اند و در تحولات سیاسی و نظامی آن جایی ندارند که در صورتی که توازنی میان نقش کشورهای عربی و اسلامی با کشورهای غربی صورت نگیرد آینده لیبی نگران کننده خواهد بود.