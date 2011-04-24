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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

با سخنان صالحی؛

نشست پایانی سمینار منطقه ای روسای نمایندگی های ایران برگزار شد

نشست پایانی سمینار منطقه ای روسای نمایندگی های ایران برگزار شد

نشست پایانی سمینار منطقه ای روسای نمایندگی های ایران با سخنرانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار منطقه ای روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در نشست 2 روزه خود که با هدف بحث و بررسی آخرین تحولات  در کشورهای خاورمیانه ، خلیج فارس و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه برگزار شده بود عصر یکشنبه با سخنان دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به کار خود پایان داد.

علی اکبر صالحی در سخنرانی نشست پایانی این سمینار ضمن تاکید مجدد  بر اهمیت این تحولات و پیامدهای آن ، خواستار بهره گیری از تمامی ظرفیتهای این حرکتهای مردمی در جهت منافع جهان اسلام شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر نقش روسای نمایندگیها کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور بعنوان دیده بان این تحولات منطقه ای و بین المللی ابراز امیدواری کرد که نقشه راه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات اخیر در منطقه با تلاش بی وقفه سفرا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و براساس اطلاعات و تحلیلهای دقیق و واقع گرایانه بتواند منافع کلان جمهوری اسلامی ایران و مردم منطقه را تامین نماید .

در ابتدای این جلسه محمدرضا شیبانی معاون خاورمیانه و مشترک المنافع گزارشی از جلسات دو روز سمینار ارائه و جمع بندی از نشستهای برگزار شده را ارائه داد .

خاطرنشان می سازد سمینار مذکور روز شنبه سوم اردیبهشت ماه با سخنان دکتر صالحی آغاز و با حضور و سخنرانی مقامات عالی سیاسی و امنیتی کشورمان ادامه یافت.

کد مطلب 1296633

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