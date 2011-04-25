ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه اشتغال زایی جزء جدا نشندنی وظیفه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصص بخش تعاون در حمایت از فعالیت های تعاونی در کشور است، گفت: در این حوزه برای توسعه اشتغال و پایداری آن تلاش می شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: در تمام حوزه هایی که باعث تثبیت و توانمندسازی مشاغل می شود، توسعه تعاون یک بانک فرابخشی محسوب می شود، بنابراین در همه رشته ها می توان فعالیت کرد.

صرف 90درصد منابع در ماموریت اصلی

عظیمی در این ارتباط که چند درصد از تسهیلات بانک توسعه تعاون در راستای اشتغال زایی صرف خواهد شد، تصریح کرد: در این خصوص برآوردهایی توسط برخی بانک های تخصصی صورت می گیرد تا مشخص شود چند درصد از تسهیلات خود را در این بخش صرف کرده اند.

وی ادامه داد: در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده است که حداقل 90 درصد تسهیلات بانک های تخصصی باید در راستای هدف های اولیه تاسیس باشد که در این زمینه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی حوزه تعاون، 100 درصد منابع خود را صرف ماموریت های خود می کند.

این مقام مسئول در بخش تعاون، افزود: تولید اشتغال یک فرایند پیچیده ای دارد که به تصمیمات در مراکز متعددی برمی گردد و در این زمینه به همکاری های درون بخشی و برون بخشی نیز مربوط است.

اشتغال یک فرایند پیچیده است

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، اظهار داشت: اگر ما در یک بانک توسعه ای بخواهیم به توسعه اشتغال بپردازیم باید هم به کمک های فنی و اعتباری فکر کنیم و هم اینکه افزایش سرمایه داشته باشیم. خوشبختانه هم دولت و هم مجلس در زمینه افزایش توان وام دهی بانک های تخصصی و توسعه ای نظر مساعد دارند و رئیس جمهور نیز توجه ویژه ای در این زمینه دارد.

عظیمی خاطر نشان کرد: هم اکنون توقعات از بانک توسعه تعاون افزایش یافته تا بخش مهمی از وظیفه تامین منابع اشتغال زایی بخش تعاون را به عهده بگیرد و ما این آمادگی را داریم که در کنار ادارات تعاون به عنوان مراکز مراجعات شغل فعالیت کنیم.

وی شرط تحقق ایجاد فرصت های جدید شغلی را در بخش تعاون تجهیز منابع اعلام کرد و گفت: ما قول داده ایم که اگر تجهیز منابع صورت بگیرد و به هر میزان منابع اختصاص دهند، بقیه آن را نیز از منابع داخلی بانک و منابع خرد تعاونی ها جذب خواهیم کرد تا بتوانیم برای ایجاد فرصت های جدید شغلی اقدامات موثری داشته باشیم.

ایجاد 1میلیون شغل

این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون، تصریح کرد: همین که فقط گفته شود 1 میلیون فرصت جدید شغلی ایجاد می کنیم باید توضیحاتی را نیز داشته باشد. مهم ترین بخشی که برمی گردد به تصمیمات برون سازمانی تعاونی ها، توانمندسازی جامعه هدف است.

این مقام مسئول در بخش تعاون، ادامه داد: در غیر اینصورت شما اگر پول فراوانی را به دست افرادی که آموزش ندیده اند و توانمند نیستند بدهید منابع را هدر خواهند داد. البته آشنایی با توانمندی ها و ظرفیت تعاونی ها در سطح بین الملل و بازارهای جهانی نیز می تواند به رونق فعالیت های تعاونی کمک کند.

توسعه شبکه جوان تعاونی

عظیمی تاکید کرد: هم اکنون شبکه جوان تعاونی در کشور نیازمند توانمندی است تا بتوانیم این بخش را به بلوغ برسانیم. می توان گفت در آخر این دهه باید رقابت جریان های مختلف اقتصاد تعاونی با یکدیگر را شاهد باشیم.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، بیان داشت: هم اکنون تعاونی ها با سهم حدود 9 درصدی خود در حال رقابت با بخش دولتی و غیرتعاونی هستند که به نظر می رسد اواخر دهه حاضر رقابت اقتصادهای تعاونی با یکدیگر باشد و در آنجا مشخص می شود که هم تعاونی ها به بلوغ رسیده اند و هم توانمندی ایجاد شده است.

وی گفت: به صورت کلی می توان گفت که اشتغال یک موضوع فرایندی و چند وجهی است و همه دستگاه ها باید در این زمینه تلاش کنند. علاوه بر این، تجهیز بهینه منابع و تخصیص دقیق آن نیز باعث می شود تا اشتغال گسترش پیدا کند و پایدار بماند.